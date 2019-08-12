Профсоюз журналистов заявил о массовых нарушениях прав работников СМИ на митингах в Москве

Профсоюз журналистов (ПЖ) опубликовал в фейсбуке заявление о массовых нарушениях прав журналистов в ходе освещения ими протестных акций летом 2019 года и призвал коллег не замалчивать данные факты, а обращаться с заявлениями в полицию. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к руководству МВД, Росгвардии, Следственного комитета и Генпрокуратуры в связи с воспрепятствованием деятельности журналистов.

ПЖ проанализировал условия, в которых пришлось работать журналистам в Москве во время публичных акций в связи с делом Ивана Голунова и выборами в Мосгордуму, и пришел к выводу, что силовики «сменили тактику» и, чтобы помешать журналистам работать, «используют более изощренные формы давления» и «пытаются загнать освещающих протестные акции журналистов в более жесткие рамки».

В частности, МВД требовало от журналистов «аккредитоваться» на несогласованную общественную акцию, не имеющую никакой конкретной формы, по сути — на нахождение в центре города в момент ее проведения; некоторым журналистам выдавали под расписку «уведомления о недопустимости действий», с другими пытались проводить «беседы» — все это не имеет юридической силы, напоминают в ПЖ; помимо этого, силовики на митинге требовали от журналистов письменное «редакционное задание», бейджи, жилетки и т. д.

Такие требования противоречат закону о митингах, согласно которому основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии является редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста. Редакционное задание в письменном виде не является обязательным, при этом оно может полностью заменять редакционное удостоверение.

Силовики на акциях 27 июля и 3 августа незаконно задерживали журналистов, применяя физическую силу, отбирали у них документы.

Например, корреспондентке газеты «Ведомости» Елене Вавиной заломили руки, одновременно требуя показать удостоверение и «редакционное задание». Ее полтора часа возили по городу в автозаке и отпустили без протокола. Фактически полицейские помешали Вавиной исполнять свои профессиональные обязанности. У журналиста «Дождя» Владимира Роменского отобрали редзадание и сорвали пресс-карту, а также ударили о машину. У корреспондента White News Дмитрия Демушкина при задержании 3 августа изъяли редакционные документы и не вернули; суд приговорил его к 200 тысячам рублей штрафа за повторное участие в несогласованной акции:

Мы считаем все перечисленное средствами запугивания и психологического давления на журналистов, освещающих публичные акции. Силовые структуры явно хотели бы, чтобы незаконные действия их сотрудников, включая избиения мирных протестующих, происходили без представителей СМИ, которые могут профессионально об этом рассказывать.

Если сотрудники СМИ будут замалчивать подобные факты, то силовики изобретут новые ограничения, «выделят представителям прессы отдельные «загончики» в окружении полицейских», чтобы журналисты не могли зафиксировать нарушения прав граждан, уверены в ПЖ.

СПЧ просит Росгвардию и МВД «довести до сведения их сотрудников, что задержание журналистов после предъявления по первому требованию редакционного удостоверения или задания незаконно». По словам главы совета Михаила Федотова, таких нарушений зафиксировано «около десятка». Федотов напомнил, что, если задержание происходит «с применением насилия», то за это полицейскому грозит до шести лет лишения свободы.