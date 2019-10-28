Программа форума «Издательский бизнес / Publishing Expo»

29 октября в рамках Форума традиционно состоятся две сессии: «Издательская отрасль: новые рубежи» и «Реклама и медиабизнес в цифровой среде».

В программе Форума – пленарное заседание «Смена доходной модели СМИ – смена парадигмы редакционной работы», на которой выступят: Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты» / Алексей Иванов, генеральный директор ИД «Бауэр Медиа» / Алексей Синельников, главный редактор ИД «Мой район».

На дискуссионная панели: «Паблишеры и рекламный рынок» обсудим:

• Как Издательские дома отвечают на современные вызовы, в каких направлениях идет развитие (мультимедиа, сайты, соцсети, ивенты, конференции?)

• Как реализуется главный запрос времени на таргетирование аудитории, в том числе на молодую аудиторию, как с ней работают издатели?

• Конверсия в рамках мультимедийности. Посредством чего и как достигается?

• Издательские дома называют «фабрики контента», а что за этим стоит?

Модератор – Елена Заграничная, Председатель Комитета по прессе АКАР, Print Buying Director«Publicis Groupe».

Участники: Анна Клопова – ИД «Херст Шкулев медиа»; Руслан Новиков – ИД «АиФ», Алексей Шаравский – «Вечерняя Москва»; Анжелика Сулхаева – ИД «Комсомольская правда»; Юлия Шимарская – ФГБУ «Редакция «Российской газеты», а также представители ИД «Бауэр Медиа», ИД «Коммерсантъ».

Также приглашаем к участию в круглых столах: «Кадры в медиабизнесе. Новая реальность» и «Перспективы распространения прессы в стране в свете поручения президента РФ В.В. Путина о поддержке печатных СМИ».

Скачать программу Форума.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Требуется предварительная регистрация! Зарегистрироваться можно по ссылке

Место проведения мероприятия: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).

Начало в 11.00, регистрация – с 10.00

Организатор – Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП