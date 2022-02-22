Программа по интерактивному сторителлингу nakolenke набирает участников

Фев 22, 2022

Открыт набор на программу по интерактивному сторителлингу nakolenke. Лучшие проекты, созданные во время занятий, получат финансирование до 100 тысяч рублей. Программа рассчитана на месяц — с 23 марта до 20 апреля 2022 года.

Дедлайн подачи заявки — 5 марта. Подавать можно как индивидуально, так и в командах. 

Участники программы изучат инструменты, платформы и подходы интерактивного сторителлинга, а кураторы помогут с развитием концепций, версткой, выпуском и продвижением историй в ведущих медиа. Среди экспертов nakolenke:

— Ксения Диодорова (Gonzo Design);

— Сергей Карпов (Такие Дела);

— Поле.медиа и Артем Галустян.

Программа включает онлайн-встречи каждую среду и пятницу, менторские консультации и работу в мини-группах. 

Также 22 февраля состоится открытый вебинар, на котором кураторка программы Ксения Диодорова расскажет об основах интерактивного сторителлинга и ответит на вопросы по концепциям проектов и возможностям программы. Встреча пройдёт в Zoom.

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