Программу Local News Partnership признали успешной

Авг 12, 2021

В 2017 году корпорация BBC запустила новую программу, по которой наняла 150 репортеров и отправила их в региональные издания, выплачивая им зарплату. Цель Local News Partnership — увеличение освещения местных новостей в Великобритании. За четыре года журналистами было издано более 200 000 материалов для регионов. 

Со слов Мэтью Барраклафа, главы BBC Local News Partnership, первоначальная идея заключалась в создании масштабной журналистики, представляющей общественные интересы и объединение конкурирующих региональных изданий. 

Британская программа оправдала ожидания компании и вдохновила другие страны на осуществление собственных инициатив в области местных новостей.

Источник: journalism.co.uk
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