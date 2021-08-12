Программу Local News Partnership признали успешной

В 2017 году корпорация BBC запустила новую программу, по которой наняла 150 репортеров и отправила их в региональные издания, выплачивая им зарплату. Цель Local News Partnership — увеличение освещения местных новостей в Великобритании. За четыре года журналистами было издано более 200 000 материалов для регионов.

Со слов Мэтью Барраклафа, главы BBC Local News Partnership, первоначальная идея заключалась в создании масштабной журналистики, представляющей общественные интересы и объединение конкурирующих региональных изданий.

Британская программа оправдала ожидания компании и вдохновила другие страны на осуществление собственных инициатив в области местных новостей.