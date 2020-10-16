Андрей Прохоров: «Я часто в шутку говорю: реклама — это легкий жанр»

Если говорить о других компетенциях, то важны иностранные языки. У меня базовое образование — «зарубежная филология», поэтому очень позитивно смотрю на включение различных аспектов межкультурного взаимодействия в подготовку рекламистов. Я считаю, что на базовом уровне выпускники должны владеть технологией создания медиатекстов, ориентированных на иную культурную среду. Либо же уметь создавать одно рекламное обращение на разные аудитории и разные страны. Как раньше говорили: «одна картинка», «один текст», «один звук». Тем более мы говорим о взаимодействии между этносами не обязательно в контексте выхода на рынки других стран, это контакты внутри нашей страны, которая разнообразна по своему составу.

— Какие предметы особенно актуальны для современного рекламиста?

— Я бы не оставлял вопрос обучения иностранным языкам на периферии подготовки специалистов в сфере рекламы и пиара, потому что адекватное владение иностранными языками в современных условиях как раз и позволяет шире и четче смотреть на мир. Специалист в сфере продвижения, владеющий иностранным языком, представляется более конкурентоспособным на глобальном рынке труда. На первоначальном этапе дисциплины подготовки по направлению «реклама и связи с общественностью» были связаны с коммуникациями: «основы теории коммуникации», «социология массовых коммуникаций», «массовые коммуникации и медиапланирование». И казалось, что есть некий перебор дисциплин, которые в большей степени ориентированы на теорию. Мы являемся заложниками стандартов и зачастую не можем влиять на подобные дисциплины, хотя порой в этом есть необходимость. Тем не менее, я считаю, нам удается выдерживать золотую середину между дисциплинами теоретического плана и дисциплинами, в большей степени ориентированными на практику.

— А внеаудиторные занятия как проходят?

— За годы подготовки специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью в Державинском университете уже сложились традиции. Более 10 лет мы проводим «Неделю рекламы», которая приурочена к празднованию Дня работника рекламы, отмечаемого во всем мире 23 октября. В течение «Недели рекламы» каждый день мы проводим конкурсы, квесты, мастер-классы и тренинги от специалистов-практиков. С одной стороны, наши студенты — это участники события, с другой стороны, они выступают его организаторами.

Два года назад мы организовали «Неформальный клуб выпускников #рекламатгу». Сам же хештег #рекламатгу появился с легкой руки наших студентов, которые стали помечать им посты в социальных сетях, связанных с направлением подготовки «Реклама и связи с общественностью». В рамках «Неформального клуба выпускников» мы проводим встречи студентов с нашими выпускниками, которые работают в отрасли и готовы делиться секретами профессионального мастерства. Любопытно наблюдать за тем, как твои студенты, выпустившиеся из вуза три или четыре года назад, выросли как специалисты, комфортно себя чувствуют в профессиональной отрасли.

На данный момент у нас один профиль бакалавриата — «реклама и связи с общественностью в государственной и коммерческой сферах». Хотя первоначально мы планировали два профиля бакалавриата: «реклама и связи с общественностью в государственной сфере» и «реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере». Но сегодня в таком разделении необходимости нет. Наблюдая за тем, как развивается отрасль, скажу, что государственные структуры сегодня стали более гибкими в плане коммуникации, и они, в принципе, уже стали задействовать тот инструментарий, который для коммерческого сектора уже давно привычен и понятен. Кроме того, региональная потребность в кадрах такова, что из стен вуза мы должны выпустить «универсального солдата», способного работать в государственном или коммерческом секторе.

— Какие занятия у будущих рекламистов ведете вы?

— Я веду дисциплину «Технология написания рекламных и PR-текстов». Интерес к текстам рекламы у меня еще со времен написания кандидатской диссертации, которую я защищал по специальности 10.02.19 «теория языка». Тема была связана с особенностями извлечения смыслов, заложенных в русско- и англоязычных текстах рекламы, но не нашедших явного вербального или иконического выражения (речь шла о так называемых «импликатурах рекламного текста»). В рамках же курса студенты пишут рекламные тексты под разные объекты продвижения (стиральные порошки, автомойки, пиццерии и т. д.).

Очень часто мы апеллируем к тем брендам, которые есть в регионе. Студенты рассматривают конкретные бренды, предлагают свои рекламные обращения для данных брендов. Дисциплина предоставляет широкое поле для творчества: под конкретный объект рекламы они могут писать рекламные тексты в жанре частушки, либо же в виде стихотворных произведений. Для вербальной составляющей рекламного обращения студенты могут предложить визуальную часть. Им важно понимать особенности взаимодействия вербальных и визуальных компонентов рекламы, законы формирования общего смысла рекламного сообщения.

В сфере разработки рекламного продукта сложились определенные правила, каноны. Но в реалиях мы видим, что в рекламной коммуникации очень часть важно выходить за пределы сложившихся правил, работать в целях разрывов существующих шаблонов. Именно в этом случае в условиях информационного шума рекламное обращение, исходящее от бренда, может оказаться заметным, привлечет аудиторию. Анализируя существующие практики продвижения, мы можем говорить о том, что живем в «эпоху хайпа».

— Где ваши студенты проходят практику?

— Уже в самом вузе есть условия для стажировки студентов. У нас есть Управление медиакоммуникаций, которое обеспечивает работу сайта, ведет официальные аккаунты в социальных сетях, издает газету «Державинский вестник», разрабатывает видеоконтент, проводит онлайн-трансляции на высоком профессиональном уровне, что стало особенно востребованным в период пандемии. В вузе издается спортивный журнал. Все это дает широкие возможности для прохождения студентами практик, стажировок. Я возглавляю Департамент маркетинга образовательных услуг университета, и мы тоже берем студентов на практику. Во время пандемии, когда у студентов возникли проблемы с прохождением практики, они стажировались в университете. Два сотрудника Департамента маркетинга образовательных услуг — выпускницы бакалавриата и магистратуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Кроме того, у вуза прочные связи с ведущими рекламными агентствами области, пресс-службами, информационными агентствами. Поэтому проблем со стажировками и дальнейшим трудоустройством не возникает.

— Как привлекаете абитуриентов?

— Уже 10 лет у нас существует «Школа молодого рекламиста», ориентированная на школьников. Изначально занятия мы проводили на базе университета и рассматривали «Школу молодого рекламиста» как площадку для профориентации под направление подготовки «Реклама и связи с общественностью». В последние два года мы эту школу проводим на базе нашей Тамбовской областной универсальной библиотеке имени А. С. Пушкина. Аудитория стала более широкой: школьники, профильные студенты и студенты других направлений, преподаватели колледжей.

На базе вуза реализуется региональный проект — «Профессия в деталях». В 9-х классах школ Тамбова и Тамбовской области он выделен в качестве элективного курса. В рамках курса каждый школьник должен выбрать три программы профессиональных проб, которые предлагают вузы и организации СПО области. Державинский университет предлагает 31 программу профессиональных проб, среди которых «Рекламист — профессия XXI века» и «Современный пиарщик». Как показал прошедший учебный год, данные направления популярны среди школьников. Мы сформировали 11 групп по данным программам, каждая из которых состояла из 12-15 учащихся.