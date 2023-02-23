Производство бумаги и картона в Европе сократилось на 6% в 2022

Согласно предварительным данным Конфедерации европейской бумажной промышленности Cepi, в 2022 году производство бумаги и картона в странах-членах организации сократилось на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. Это отражает сильное влияние на промышленность высоких цен на энергоносители и резкое замедление темпов роста европейской экономики во второй половине прошлого года.

Общий объем производства в 2022 году достиг 84,8 млн тонн, при этом снижение было зарегистрировано почти для всех сортов бумаги и картона, за заметным исключением бытовых и санитарных сортов.

В то же время потребление бумаги в регионе остается стабильным. Разница между снизившимся производством и стабильным потреблением привела к сильному ухудшению баланса торговли бумагой. Однако снижение производства наблюдалось и в крупнейших странах-производителях. В Канаде, Японии, США и Южной Корее зафиксировано падение производства бумаги в диапазоне от 0,5% до 3,5%.