Производство офисной офсетной бумаги в РФ в I полугодии выросло на 2,5%

Производство офисной бумаги в РФ выросло относительно аналогичного периода прошлого года, сообщил Рослесинфорг.

По данным ведомства, с января по июнь 2022 года выпуск офсетной бумаги, которая чаще всего используется при печати на офисной технике, увеличилось на 2,5% — до 186,5 тыс. тонн.

Производство мелованной бумаги, которая в том числе используется и в офисах, но имеет более высокую плотность и качество, в первом полугодии 2022 года выросло на 10% по сравнению с первыми шестью месяцами 2021 года и составило 53,4 тыс. тонн. Объем выпуска типографской бумаги увеличился на 4% — до 13,5 тыс. тонн.

Падение зафиксировано в производстве газетной бумаги — на 17,5%, до 543,8 тыс. тонн, а также бумаги для высокохудожественной печати — на 16%, до 4,7 тыс. тонн.

Общее производство бумаги и картона в РФ за первое полугодие 2022 года выросло на 1,4% и составило 5,1 млн тонн, сообщалось ранее.