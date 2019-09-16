Проектное обучение журналистов буксует в России

После доработки и технической поддержки лонгрид был опубликован на сайте ЖУРНАЛИСТА. И хотя в анонсе первокурсники написали, что это был бесценный опыт их совместной работы, единой командой они не стали. Я говорю об этом, потому что после получения долгожданного зачета по предмету, студенты практически всей группой «отвалились». Завершали работу над лонгридом Маргарита Хасанова и Дарья Ганс, которые из солидарности с группой постеснялись даже написать свои фамилии в анонсе.

Готовность лонгрида к публикации на сайте журнала мы с девчонками обсуждали уже после сессии, летом. Я хвалила своих молодых коллег за их отношение к будущей профессии и ставила их в пример всей группе, а они, немножко смутившись, сказали: «У каждого были свои интересы: кому-то был нужен зачет, а кому-то лонгрид».

В этом сентябре судьба продолжила испытывать меня на готовность заниматься проектами. Приехала со стажировки Дарья Перкокуева, которая весь весенний семестр проучилась в Штутгартском университете медиатехнологий (Германия). Она поделилась своим опытом работы над проектом «LivableCities» («Города для Жизни»).

Суть проекта — предложить варианты создания комфортной, безопасной и благоприятной городской среды для человека без ущерба для экологии и бюджета. Удобные, безопасные, экологичные — вот какими должны быть города будущего.

Инфраструктура, культура, безопасность, здравоохранение, образование — пять основных тем, данных студентам для работы над проектом. Самое сложное — придумать идею, которая не будет похожа ни на что другое. А по теме безопасности это особенно трудно, когда, казалось бы, придумано уже все возможное, чтобы человек не боялся выходить на улицу или, например, садиться в самолет.

Для того чтобы нам, студентам, было проще собраться с мыслями, был организован семичасовой семинар. Мы рисовали схемы, открыто высказывали свое мнение, дополняли идеи друг друга, задавали вопросы. Мы были предоставлены сами себе, но имели рядом человека, который в любой момент мог помочь и направить.

Преподаватель поставил перед нами четкие задачи — определить целевую аудиторию (начиная с возраста, и заканчивая их одеждой) и их нужды, разобраться, какие необходимо применить методы исследования, выявить предполагаемое место и время, где и когда наш продукт, то есть результат проекта, будет полезен и актуален.

Постепенно отвечая на все эти вопросы, углубляясь в тему, мы все больше понимали, что и, главное, для кого хотим сделать. То есть мы работали, словно по схеме: по порядку отвечая на простые вопросы, в итоге получаешь полноценный ответ на сложный вопрос. Результат такого мозгового штурма перерос в идею, разработку которой мы и представили как проект.

Наш продукт — прототип мобильного приложения «MOFE» (от «move» — двигаться + «safe» — безопасный), предназначенный для безопасного пути домой в темное время суток. Много студентов, путешественников вынуждены добираться домой ночью в одиночестве, простаивать на остановках в ожидании транспорта, тратить большие суммы денег на такси. MOFE — это возможность найти компанию, чтобы путь домой превратился из оглядывания по сторонам в приятную прогулку или поездку на такси.

Если кратко и без подробностей, то люди находят друг друга в приложении, договариваются о встрече — и вот, идти вдвоем домой уже не так страшно. Регистрация производится по паспортным данным, никто другой не может отслеживать ваше местоположение, а в случае опасности — всегда можно послать сигнал в полицию или родным с помощью кнопки «Panic». Вторая основная функция — это такси, которые включены в систему городского транспорта. Так называемый «CabSharing», работающий по принципу Uber. Только в машину садится не один человек, а несколько, и они делят стоимость поездки между собой. Это экономит деньги, и пассажир не остается один на один с водителем. Актуально, например, для ребят, возвращающихся домой с вечеринки.

Приложение содержит множество других добавочных функций, обеспечивающих безопасность и удобство использования. Например, есть карта, профиль, оплата-онлайн такси и так далее. Но мало было просто придумать, необходимо было еще реализовать. Первое, что мы сделали, это провели наблюдение: ночью отправились на одну из остановок, где сосредоточены все виды общественного транспорта: метро, трамвай, автобус и такси. Считали количество людей, которые ждут свой транспорт по 30-40 минут, определяли их примерный возраст и цель поездки в позднее время. Это наблюдение помогло нам понять, что наш проект будет актуален в Штутгарте, потому что не один и даже не десять человек провели на остановке достаточно много времени в ожидании.

Следующим этапом было проведение групповой дискуссии. Мы собрали в здании университета восемь человек, которые подходили под наши определения целевой аудитории: это были студенты от 17 до 30 лет, живущие не в центре города и вынужденные долго добираться до дома от вуза или от места работы. Необходимо было определить, нужен ли будет наш проект потенциальным клиентам. Большинство из присутствующих, оценив прототип и послушав про возможности приложения, согласились с тем, что такой продукт облегчит жизнь тем, кто действительно боится находиться на улице ночью в одиночестве.