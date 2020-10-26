Проекты не придумываются — они рождаются. Опыт «Аргументов и фактов»

Нынешний год, когда весь мир засел по домам на несколько месяцев, заставил нас осознать, что цифровая реальность — это не завтрашний день, а уже сегодняшний. И осознание это послужило катализатором для появления новых креативных диджитал-проектов в СМИ.

У издательского дома «Аргументы и факты» уже довольно «толстый» портфель таких спецпроектов, который начал собираться несколько лет назад. Но в этом году «урожай» превзошел ожидания и показал, что креативные проекты не придумываются — они рождаются. Иногда по инициативе редакции, иногда — в содружестве с партнерами. И в результате все они интересны аудитории, потому что каждый имеет еще и весомую социальную составляющую.

Руслан Новиков, генеральный директор ИД «Аргументы и факты»:

— Миром рулит цифра. Об этом сейчас много говорят. Только забывают, что цифра — это всего лишь инструмент. А вот техзадание этому инструменту формируют искренность и социальная ориентированность.

Мы это отчетливо понимаем, потому что обратная связь с читателями — это «фирменный» стиль «АиФ». Мы всегда с ними на связи, и их запросы мгновенно улавливаем. Поэтому редакционные спецпроекты позитивны, искренни, патриотичны.

Но мы рады, что и наши партнеры часто настроены в унисон с нами. В результате такого единодушия проекты, подготовленные совместно, имеют ярко выраженную социальную ориентированность и получают высокую оценку со стороны читателей.

Мультфильмы по материалам «Детской книги войны»

Полина Иванушкина, спецкор «АиФ», редактор Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце»:

— К 70-летию Победы мы издали «Детскую книгу войны», в которую собрали дневники, написанные детьми во время Великой Отечественной. Она стала «Книгой года» в номинации «Победа», получила Государственную премию Правительства России в области СМИ и еще много больших и маленьких наград. Но тогда никто не предполагал, какая долгая история суждена этому проекту.

Книгу перевели на английский язык, и она отправилась в крупнейшие библиотеки мира. Затем мы создали аудиоверсию: озвучили детские дневники голосами отечественных звезд — Познера, Урганта, Андреевой...

А в нынешний год 75-летия Победы при поддержке Института развития интернета (ИРИ) в рамках нацпроекта «Культура» мы сделали 10 мультфильмов. Это ожившие сцены из дневников: маленькие авторы, которых мы знали по фото, начинают двигаться на наших экранах и заново переживать те драматические перипетии, которые выпали на их долю. Бегство, голод, пули, потеря близких, военный быт…

К пронзительному содержанию добавилась ручная работа с рисунком, кропотливые архивные изыскания для прорисовки натурных и интерьерных сцен, и это способствовало интересу к мультфильмам молодой аудитории, на которую мы и рассчитывали. В итоге 17 млн просмотров за лето. А еще — победа в премии «Лучшие социальные проекты России», лауреатом которой в 2020 г. стал этот проект.

Спецпроекты «АиФ» к 75-летию Великой Победы

Ольга Филиппова, руководитель отдела партнерских проектов «АиФ»:

— К 75-летию Победы у нас появился целый пул интересных проектов. Помимо совершенно новаторского для нашего издательского дома мультипликационного проекта, рассказавшего молодому поколению о войне детским языком, это энциклопедические проекты «Битва за жизнь», «Накануне», которые также адресованы молодой аудитории и расставили важные для нее реперные точки в истории войны.

Проект «Московская промышленность — фронту» — это о том, как в кратчайшие сроки были перестроены производства на крупнейших предприятиях страны, как их эвакуировали и возвращали в столицу, но при этом Красная армия получала необходимые ей самолеты и танки, оружие и снаряды, обмундирование и пищевые концентраты.

«Союз нерушимый» — проект, объединивший многие регионы страны. В него собраны материалы о боях и работе для фронта, а также достопримечательных местах, увековечивших подвиги уроженцев разных мест.

А совместный с Музеем Победы проект «Лица Победы» — это семейные истории сотрудников «АиФ» о том, как жили в тылу и оккупации. То есть те истории, которые наши журналисты знают из первых уст — по рассказам бабушек и дедушек. Нынешнее молодое поколение таких рассказов не слышало, но мы ему их донесли. И показали, что война страшна не только битвами на фронте, но и тем, как она перевернула жизнь каждой семьи.

Максим Веденеев, руководитель проекта «Лица Победы» Музея Победы:

— «Лица Победы» — это название не только спецпроекта «АиФ», но и большого проекта нашего музея, объединившего людей по всей стране, которые поделились семейными историями. Уникальность его в том, что проект призван сохранить память обо всем поколении, внесшим вклад в Великую Победу: о тех, кто воевал на фронте, трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье и т.д.

Результатом стал постоянно пополняющийся глобальный цифровой архив — наглядные документальные свидетельства вклада советских людей в Победу над нацизмом. Эти истории — фотографии и текстовые документы — мы сохраняем на долгие годы. А увидеть их можно в экспозиции в Музее Победы.

«Россия сделала сама. Как создавалась атомная промышленность страны»

Марина Набатникова, руководитель отдела спецпроектов «АиФ»:

— Атомная отрасль — пожалуй, единственная, которая «вышла» из 1990-х с минимальными потерями. Наши атомщики сумели сохранить ее мощь и остаться на первых позициях научно-технического прогресса. Мы много лет пишем о них, сами восторгаясь достижениями отечественной науки и отечественных технологий и передавая читателям гордость за отрасль и страну. Обычно такие материалы публикуются в еженедельнике «АиФ» и дублируются на сайте. И большинство их, по опросам колл-центра издательского дома, получают высшие места в читательских рейтингах.

Этот год для атомной отрасли знаменательный — ей исполнилось 75 лет. В еженедельнике вышла целая серия материалов об истории атомного проекта СССР и людях, благодаря которым он оказался успешным. Но события нынешнего года, послужившие толчком для появления новых креативных проектов на нашей интернет-площадке, сыграли свою роль. Мы решили, что супертехнологичная и суперинновационная отрасль должна быть представлена и современными диджитал-инструментами.

Спецпроект «Россия сделала сама. Как создавалась атомная промышленность страны», будучи очень насыщенным информационно, структурирован так, что не пугает интернет-пользователей, привыкших в потреблению краткой информации, своей «академичностью». К тому же в нем используются элементы анимации и других спецэффектов, которые делают его оригинальным и «живым».

Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента коммуникаций «Росатома»:

— Публикации «АиФ» об атомной отрасли всегда были серьезными, вдумчивыми и одновременно доступными для понимания. Сложная, с большой долей технической составляющей фактура подается в них так, что оказывается понятна рядовому читателю. Этому способствует и легкий язык изложения, и использование визуальных приемов подачи — фотографий, инфографик.

Лонгрид, вышедший на площадке aif.ru в августе этого года, порадовал нас своей новизной и тем, что обращает внимание читателей как на легендарную 75-летнюю историю, так и на сегодняшний день прорывных технологий в атомной промышленности. Такого сочетания тем в публикациях об атомной отрасли «АиФ» раньше не использовал. По-моему, очень органично удалось трансформировать преимущества, наработанные издательским домом за много лет в принте, в диджитал-пространство. Пользователям предложено очень длинное чтение, но при этом проект получился легким. С учетом привычек интернет-аудитории это важно.

«Перепись населения. Слушай, узнавай»

Дмитрий Медведев, замруководителя службы региональных коммуникаций «АиФ»:

— Спецпроект, посвященный переписи населения, родился в партнерстве с Росстатом и агентстсвом CrosDigital. Мы ориентировались на молодую аудиторию, которой в большинстве не понятно, зачем, собственно, нужна перепись населения. И решили рассказать, что же сегодня мы знаем об истории нашей страны благодаря прошлым переписям, какое отражение они нашли в нашей культуре, кто из известных писателей участвовал в переписях.

Пригласили авторов популярных подкастов подключиться к этому проекту и рассказать свои истории. В итоге получилось интересно. Не случайно этот проект вошел в перечень лучших проектов Рунета с подкастами по версии IAB Russia.

Игорь Ваган, пресс-секретарь Росстата:

— Первая цифровая перепись неизбежно должна использовать в своих коммуникациях микс из традиционных и «новых» каналов/инструментов взаимодействия с целевыми аудиториями. Да, в качестве commodities у нас присутствуют и охватная рекламная кампания, и классическая поддержка активности в социальных медиа. Однако, чтобы оставаться заметной в информполе, перепись должна быть яркой и интересной. Поэтому мы сосредоточили усилия на проведении спецпроектов, одним из которых стали подкасты.

Ольга Сивкова, генеральный директор CrosDigital:

— «Пойти в подкасты» на старте кампании показалось очевидным решением. Это новый модный канал с высокой степенью доверия и вовлеченности аудитории. Более того, дотянуться именно до этих людей в других медиа нам было бы трудно просто в силу того, что перепись не входит в спектр их повседневных интересов. И в этом смысле, конечно, мы бесконечно благодарны нашим партнерам-подкастерам. Во многом проект удался благодаря их мастерству и знанию своих слушателей.

«Жизнь Исаака Левитана. Как мало нот и как много музыки!»

Роман Погорелов, директор по продажам «АиФ»:

— Все знают, что у банк ВТБ активно участвует в культурной жизни страны в рамках общебанковской программы «Культурная страна», поддерживая проекты, направленные на сохранение и развитие нашего культурного наследия. Из года в год на главных сценах страны мы видим премьеры новых спектаклей, а в главных музеях и галереях проходят прекрасные художественные выставки. Партнерские отношения связывают банк с Третьяковской галереей, Большим театром, Пушкинским музеем, Еврейским музеем и центром толерантности, Мастерской Петра Фоменко, Русским музеем, Эрмитажем, Мариинским театром.

В 2018 году при поддержке банка в Еврейском музее и центре толерантности прошел очень интересный выставочный проект «Исаак Левитан и авторский кинематограф». В это же время на сайте aif.ru «открылась» еще одна выставка художника, только виртуальная. Это совместный спецпроект ВТБ и «Аргументов и фактов».

«Жизнь Исаака Левитана. Как мало нот и как много музыки!» — таково его название. О жизни великого художника проект рассказывает через его картины. Представлено 26 работ, с каждой из которых связана какая-то история. В совокупности эти истории создают представление о жизни и творчестве непревзойденного русского пейзажиста.

Этот проект был отмечен премией Digital Communications Awards 2018.

Партнерские проекты: к аудитории искренне

Наталия Колганова, руководитель направления мультимедийных проектов «АиФ»:

— Спецпроекты на сайте «АиФ» как вариант обратиться к многомиллионной аудитории обстоятельно и искренне наши партнеры оценили практически сразу, как только мы им стали предлагать лонгриды. И как-то сразу все поняли, что такие проекты должны быть социально направленными: человек не станет долго читать банальную рекламу продукта, но «зависнет» на странице, если информация имеет общезначимый контекст и цепляет за живое.

Как произошло возвращение иваси к нашим берегам и на наши прилавки? Конечно, это интересно. И конечно, проект с компанией «Доброфлот» («Возвращение иваси») стал увлекательным чтением. Как купить или продать квартиру? Как найти работу? Эти вопросы актуальны всегда, а в нынешнем пандемическом году последний стоит особенно остро. Проекты с «Авито» («Безопасные сделки с недвижимостью», «Работа мечты» и «Как быстро найти работу?») ценны тем, что дают практические советы. Столь же практичен и проект с «Почтой России» о ее мобильном приложении («Почта в кармане»).

Еще у одного нашего партнера, Императорского монетного двора, в нынешнем году 75-летия Победы есть своя достаточно большая социальная программа. Спецпроект «Память в металле» касается, в частности, и ее. Но в большей степени это проект исторический, а для молодого поколения — еще и образовательный, который рассказывает о главных сражениях, выдающихся полководцах, легендарной военной технике. И кроме того, сообщается, как бесплатно получить памятную медаль «75 лет Великой Победы».

Александр Шепелев, заместитель генерального директора Императорского монетного двора:

— Мы уделяем ключевое внимание развитию социально ориентированных проектов в рамках празднования 75-летия Великой Победы, ведь тема сохранения памяти поколений и гражданско-патриотического воспитания подрастающих поколений близка многим. Поэтому мы начали сотрудничество с фондом «Память поколений», в рамках которой получили возможность помочь ветеранам.

С Музеем Победы мы смогли реализовать ряд проектов. В частности, коллектив Императорского монетного двора стал участником депозитария «Лица Победы». А недавно в дар музею для широкого показа мы передали юбилейную медаль, отчеканенную в честь 75-летия Великой Победы из чистого серебра весом в 1 кг. Медаль стала главным экспонатом на выставке «Великая Отечественная война в современном медальерном искусстве», представленной в Музее Победы.

Спецпроект «Память в металле», вышедший на сайте aif.ru, обращен к самой широкой аудитории. И именно такая — современная, яркая, динамичная — форма с возможностью раскрыть дополнительную информацию представляется наиболее привлекательной для сегодняшних людей, активно использующих интернет в повседневной жизни.

«Сила голоса» — мультимедийный проект в партнерстве с компанией «Буарон»

Алена Кротова, руководитель отдела медицинской рекламы «АиФ»:

— Абсолютно все мы пользуемся возможностями голоса и в частной, и в профессиональной жизни. Но далеко не каждый осознает его значение и понимает, что в голосе заложена энергия, которая оказывает влияние на подсознание. Мы задумали проект «Сила голоса», приуроченный ко Всемирному дню голоса, чтобы показать аудитории разных площадок «АиФ» огромную важность этого инструмента как основного средства общения, рассказать, какие проблемы с голосом могут возникнуть и как их предотвратить. У проекта были информационный, образовательный и интерактивный блоки.

В пресс-центре «АиФ» с аншлагом прошли пресс-конференция и «круглый стол», собравшие представительный пул экспертов, а также звезд ТВ и шоу-бизнеса. Кстати, медийные персоны, которые относятся к своему голосу как к важному рабочему инструменту, очень живо откликнулись на нашу инициативу — мы записали 10 видеоинтервью, которые затем использовали в контенте проекта.

Материалы по теме вышли в еженедельнике «АиФ» и газете «АиФ. Здоровье». А на сайте был создан специальный раздел проекта, собравший более 50 публикаций.

Артем Мальцев, директор по маркетингу компании «Буарон»:

— Для нашей компании это был первый опыт такого масштабного мультимедийного проекта. Мы рады, что в содружестве с «АиФ» удалось сделать его социально направленным. Собственно, именно к этому мы и стремились — обратить внимание на то, что мы воспринимаем как данность и мало ценим.

И мы рады, что к этой важной для каждого человека теме удалось привлечь внимание миллионов людей — читателей бумажных изданий «АиФ», посетителей сайта и просто любителей посмотреть видео в интернете.

«Мой бюджет» и другие проекты «АиФ-Петербург»

Алина Клименко, генеральный директор и редактор «АиФ-Петербург»:

— Начавшаяся несколько лет назад трансформация рекламного рынка продолжается: рекламодатели все больше понимают, что эффективность и востребованность прямой рекламы стремительно снижается, а на первый план выходят сложные нативные спецпроекты, в которых главное — не коммерческая, а социальная составляющая.

Так, в «АиФ-Петербург» уже не первый год при поддержке Сбербанка реализуется проект «Мой бюджет», задача которого — не продать конкретный продукт, а повысить уровень финансовой грамотности читателей издания, научить их толково распоряжаться своими доходами, инвестировать и получать дивиденды, уберечь сбережения от инфляции и мошенников. Не зря публикации под этой рубрикой пользуются популярностью у аудитории, показывают высокие показатели по прочтению.

Люди, увлекающиеся историей и религией, с интересом следят за ними на страницах питерского приложения еженедельника «АиФ», подготовленных совместно с благотворительным фондом «Созидающий мир». Благодаря деятельности фонда и его создателя Вячеслава Заренкова в регионе открыли и возродили десятки памятников, монументов, храмов и церквей. Каждый такой материал — это не просто отчет о проведенной работе, а настоящий экскурс в историю нашей страны и родного города.

Большой социальный проект готовится сейчас и в коллаборации с другим известным меценатом Санкт-Петербурга — Грачьей Погосяном. Мы уверены, что бизнес должен становиться все более социальным и ориентированным на людей. Именно за такими проектами — будущее.

Марина Азарная, региональный менеджер по PR Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»:

— Для меня как читателя и партнера газеты «Аргументы и факты» проект «Мой бюджет» является проводником в сложный мир финансов, о котором журналисты рассказывают просто и понятно. Можно ли назвать его социальным? Безусловно. Потому что прежде всего он направлен на развитие финансовой грамотности людей. Это своего рода шпаргалка по самым разным жизненным ситуациям. Воспользоваться ею могут все — от молодежи до людей старшего поколения. В этом универсальность проекта.

Сельская жизнь в спецвыпусках

Марина Тимченко, главный редактор «АиФ-Северный Кавказ»:

— Спецпроект в интернете во многом сродни спецвыпуску в принте (газете в газете). И иногда не стоит держать жесткий крус на цифру. Нужно учитывать особенности аудитории. Мы убедились в этом на «сельской теме», которая для хлеборобного Ставрополья остается самой востребованной.

Да, практически в каждом селе сегодня есть интернет. И тем не менее, сельскому жителю очень важно, чтобы осталась на память газета, в которой рассказывается о трудовых достижениях его и его товарищей. Он ее положит в семейный архив и будет хранить.

В год мы выпускаем до 10 специальных выпусков, связанных с жизнью села и достижениями агропромышленного комплекса. На 90% это партнерские проекты — делаем их совместно с сельхозпредприятиями края, для которых это не только шанс поощрить добрым словом своих тружеников, но и возможность рассказать о проблемах тем, кто принимает решения в аграрной сфере.

«Сделано на Урале» и проекты с Объединенным государственным архивом Челябинской обл.

Нина Землянская, главный редактор «АиФ-Челябинск»:

— Спецпроекты «АиФ-Челябинск», как правило, выходят на двух площадках — в принте и на сайте. Так было и с проектом «Сделано на Урале». В газете он вылился в серию материалов под рубрикой «Покупай челябинское». Мы рассказали, к примеру, об уникальной продукции Златоустовского часового завода «Агат», в том числе о часах для водолазов, которые рекламирует сам Арнольд Шварценеггер и которые «засветились» в голливудских фильмах. Написали о термосах Ашинского завода, которые когда-то были в каждой третьей советской семье, о калибраторах и штангенциркулях Челябинского инструментального завода, о препарате-энтеросорбенте, который делают в Копейске, о системе распознавания отпечатков пальцев «Папилон» и многом другом.

Всего же в рамках проекта вышло 12 материалов, которые после публикации в газете получили яркие интернет-версии.

Первым из региональных СМИ «АиФ-Челябинск» начал сотрудничать с Объединенным государственным архивом области. Так родилось несколько крупных медиапроектов: «Особая папка», «Челябинская область в лицах и документах», «История повседневности», «Медицина на Южном Урале в 30-40-е годы», а также проект, приуроченный к 80-летию массовых репрессий на Южном Урале. Все они содержали исторические факты, которые раньше не публиковались в региональной прессе.

Валентина Вахрушина, руководитель службы коммерческих публикаций «АиФ»:

— Наш многолетний партнер — Роспечать. Ведомство поддерживает социальные проекты, выходящие в региональных приложениях «АиФ», а их у нас 67. Во многом благодаря этой поддержке удается наполнять газеты актуальными для регионов темами, реализовывать на страницах региональных приложений проекты, связанные с образованием и здравоохранением, историей региона и культурой народов, проживающих в нем. Таким образом мы расширяем наш социальный контент региональными темами и при этом поддерживаем региональные тиражи.

Светлана Дзюбинская, заместитель начальника управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати:

— На коммерческие проекты СМИ деньги, как правило, находятся. А вот с социальными проектами, которые требуют от редакций дополнительных усилий, все обстоит сложнее. Между тем государство заинтересовано, чтобы социальности в контенте средств массовой информации было больше. И Роспечать как государственная структура поддерживает социальные проекты. Мы рады, что «Аргументы и факты» всегда смотрят в эту сторону и стараются насыщать свой контент такими темами.

Марина Мишункина, 1-й заместитель генерального директора ИД «Аргументы и факты»:

— Центр стратегических инициатив в ходе последнего опроса установил ценности среднестатистического россиянина после выхода из режима ограничений. Главными ценностями в жизни наши соотечественники считают сотрудничество, эмпатию, диалог, свободу и самоуважение.

Эти данные стали для нас наглядным подтверждением того, что мы и сами чувствовали, что не раз проговаривали с партнерами. И очень рады, что большинство наших партнеров разделяют наше стремление к социальности. Они понимают: огромная лояльная аудитория «АиФ» — настоящая находка для них и с ее настроениями и запросами нужно считаться. А лояльность аудитории объясняется тем, что мы даем проверенную информацию, осознавая свою ответственность за публично сказанное слово. В итоге партнерские проекты, как и редакционные, получаются правдивыми, искренними и социально ориентированными.