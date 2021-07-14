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Медиаразбор: как делать спецпроекты

Рубрика «Спецпроект» стала почти традиционной в региональных изданиях. Под спецпроекты удобно запрашивать гранты, ими удобно отчитываться по тематической или праздничной разнарядке, в них можно архивировать материалы по одной теме. ЖУРНАЛИСТ посмотрел, что делают победители конкурса «Золотой фонд прессы-2020», и порассуждал, как сделать лучше.

Мониторинг изданий показал, что понимание спецпроекта в редакциях очень разное. В одних газетах спецпроектом называют любую тематическую рубрику, у которой есть срок жизни, в других проект означает социальную/гражданскую активность самой редакции, но в большинстве случаев это место на сайте, в котором можно похоронить разные грантовые и конкурсные истории с минимальным количеством просмотров.

Что же такое спецпроект в его общепринятом понимании? Уникальная тема, специально подобранный для решения задачи журналист или коллектив, выделенное место на сайте или поддомен, регулярное обновление или единственная публикация, но с регулярным продвижением. Чаще всего спецпроект — это не просто текст, а мультиформатная история с разными точками входа в тему для аудитории.

Спецпроект — это когда тебя понимают

 
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от
14 июля 2021

Июл 14, 2021

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Медиаразбор: как делать спецпроекты
Спецпроект — это когда тебя понимают

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