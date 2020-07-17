Премия Светланы Прокопьевой — наша общая победа

Светлана Прокопьева получила премию за свободу слова от Комитета защиты журналистов. Это важнейшее событие, наша общая победа. Важно и то, что награда присуждена журналистке из региона, небольшого, по сравнению со столицей города. Это показало многим, что на огромной территории нашей страны — не только в Москве или Санкт-Петербурге — живут и работают люди, для которых важен поиск правды, честное слово. Что профессиональная солидарность существует и работает.

Это — наша общая победа, победа тех, кто почти два года боролся за справедливость, за свободу Светланы, кто не давал о ней забыть.

Как в свое время не дали забыть об орловской журналистке Ольге Китовой, о Михаиле Афанасьеве из Абакана, Игоре Рудникове из Калининграда.

Это дало надежду очень многим.

На заседание суда в Псков приехали десятки людей — из Москвы, Петербурга, других городов. Сотни и тысячи писали письма и подписывали воззвания. Коллеги, читатели, слушатели, и те, кто никогда ее раньше не слышал и не читал. Те, кому важно свободное слово. Это и их победа. Это победа Комитета по прессе СПЧ и его руководителя Павла Гусева, который за прошедшие месяцы несколько раз выступал в ее защиту. И представителей международных организаций, которые выучили непривычную русскую фамилию и запомнили ее фотографию.

Все они, несомненно, повлияли на решение суда, хотя, конечно, обвинение с нее снято не было, и победа — промежуточный, хотя и важный результат. Светлана и ее адвокаты будут добиваться справедливости и дальше.

«Мы считаем, что единственным законным приговором в этом деле мог быть только оправдательный, — сказала директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. — В колонке Светланы Прокопьевой нет оправдания терроризма. Это доказано в суде, это понятно каждому, кто читал текст. Любой обвинительный приговор в этом деле — это нарушение права журналиста на выполнение своих профессиональных обязанностей, очевидное преследование за свободу слова и честную журналистику. Мы будем обжаловать приговор на национальном уровне и вплоть до Европейского суда по правам человека».

В том деле все показали себя. И самоотверженные защитники, и местные силовики, и вёрткие пропагандисты, вовремя примкнувшие к «мейнстриму», и трусливые начальники, которые отказывались в ходе следствия от своих показаний и меняли их на противоположные.

Главный результат — помимо того что Светлана на свободе — мы все поняли, что мы вместе можем повлиять на ход событий. Что солидарность — не пустой звук и красивая формула.

Год назад страна встала на защиту Ивана Голунова. Это был момент пробуждения. В защиту Прокопьевой выступили уже люди, окончательно проснувшиеся от спячки.

Адвокаты Светланы продолжает работу и добиваются ее полного оправдания. Продолжают работать адвокаты Игоря Рудникова, калининградского издателя и редактора, добиваясь наказания виновных в его преследовании. Продолжает добиваться наказания своих обидчиков Иван Голунов. Защитники Абдулмумина Гаджиева, который был практически одновременно с Голуновым задержан в Махачкале и с которым, как они уверены, хотят расправиться местные «силовики», предъявившие ему уже второе обвинение, также продолжают борьбу за его освобождение.

Промежуточная победа Светланы Прокопьевой дает всем надежду на победу справедливости.