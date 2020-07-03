Прокуратура попросила назначить шесть лет колонии журналистке Светлане Прокопьевой

Гособвинение просит назначить шесть лет лишения свободы псковской журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма. Об этом, как сообщает «Псковская губерния», прокурор заявил во время прений во 2-м Западном окружном военном суде.

Также обвинение требует запретить Прокопьевой на четыре года заниматься журналистикой.

Уголовное дело в отношении Светланы Прокопьевой возбудили после того, как в ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», посвященной теракту в архангельском здании ФСБ. Прокопьева возложила ответственность за случившееся на власти, заявив, что государство само создало все условия для того, что граждане стали с ним бороться. По статье УК 205.2, часть 2, ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.