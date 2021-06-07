Прокуратура признала законным обыск у погибшей журналистки Ирины Славиной

Нижегородская прокуратура сочла, что проведенный дома у журналистки Ирины Славиной обыск, после которого на совершила суицид, был законным и обоснованным, следует из поста на странице основанного ей издания Koza.Press в Facebook.

В документе также указывается, что присуждённый журналистке в 2019 штраф за сотрудничество с "нежелательной организацией" также был легитимен.

Ранее, напомним, дочь Славиной объявила о закрытии основанного ее матерью издания Koza.Press.

Нижегородская журналистка покончила с собой возле здания МВД в Нижнем Новгороде 2 октября 2020 года. В своей кончине она попросила винить Российскую Федерацию.

Следственный комитет РФ позднее решил, что оснований для возбуждения уголовного дела о доведении Славиной до суицида, нет.