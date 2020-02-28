Прокуратура завела дело после нападения на журналистку алтайской газеты

Фев 28, 2020

Прокуратура Республики Алтай возбудила административное дело после проверки нападения мужчины на журналистку газеты «Листок» Полину Рябову, обвинившем ее «в предвзятом отношении к районным властям». Об этом сообщил Банкфакс со ссылкой постановление республиканского зампрокурора Павла Абрамова.

Сама Рябова рассказала изданию, что после инцидента столкнулась с дискриминацией от администрации Турочакского района.

В документе уточняется, что журналистку действительно нецензурно оскорбили 3 января 2020 года в кафе Турочака. Свидетель со стороны ответчика рассказал, что видел конфликт, но не слышал диалога.

Региональная прокуратура завела дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Нападавшему грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Ранее Рябова хотела добиться для мужчины уголовного производства по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом), но СК решил не возбуждать дело.

Как утверждает журналистка, председатель совета депутатов Анна Трапеева запретила ей публично снимать на видео и записывать на диктофон заседания органа. Трапеева сослалась на регламент, по которому вести запись можно только с разрешения председательствующего. «Я против, чтобы не аккредитованные представители прессы снимали, записывали, и потом переворачивали всю информацию и выдавали все этом потом в широкую массу», — приводит ее слова «Листок».

Рябова также уточнила, что собирается подавать уведомления о записи. Она отметила, что хочет направить заявление в СК и на Анну Трапееву по ч. 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и за нарушение ст. 29 Конституции Р Ф, где каждому гарантируется свобода мысли и слова и право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Тайга.инфо писала, что Полина Рябова пришла в кафе села Турочак со своей знакомой. В заведении отдыхала группа молодых людей, один из которых начал вести себя агрессивно — он обвинил журналистку в «предвзятом отношении к районным властям».

Молодой человек ударил девушку по лицу и нецензурно выразился в ее адрес. Рябова подала заявление в полицию.

Редакция «Листка» связывает нападение с профессиональной деятельностью.

Администрацию Турочакского района Республики Алтай возглавляет бывший член «Единой России» Виктор Осипов. В 2013 —2019 он был руководителем регионального общественного движения «Жить по совести».

Источник: Тайга.инфо
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