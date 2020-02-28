Прокуратура завела дело после нападения на журналистку алтайской газеты

Прокуратура Республики Алтай возбудила административное дело после проверки нападения мужчины на журналистку газеты «Листок» Полину Рябову, обвинившем ее «в предвзятом отношении к районным властям». Об этом сообщил Банкфакс со ссылкой постановление республиканского зампрокурора Павла Абрамова.

Сама Рябова рассказала изданию, что после инцидента столкнулась с дискриминацией от администрации Турочакского района.

В документе уточняется, что журналистку действительно нецензурно оскорбили 3 января 2020 года в кафе Турочака. Свидетель со стороны ответчика рассказал, что видел конфликт, но не слышал диалога.

Региональная прокуратура завела дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Нападавшему грозит штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Ранее Рябова хотела добиться для мужчины уголовного производства по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом), но СК решил не возбуждать дело.

Как утверждает журналистка, председатель совета депутатов Анна Трапеева запретила ей публично снимать на видео и записывать на диктофон заседания органа. Трапеева сослалась на регламент, по которому вести запись можно только с разрешения председательствующего. «Я против, чтобы не аккредитованные представители прессы снимали, записывали, и потом переворачивали всю информацию и выдавали все этом потом в широкую массу», — приводит ее слова «Листок».

Рябова также уточнила, что собирается подавать уведомления о записи. Она отметила, что хочет направить заявление в СК и на Анну Трапееву по ч. 2 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и за нарушение ст. 29 Конституции Р Ф, где каждому гарантируется свобода мысли и слова и право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Тайга.инфо писала, что Полина Рябова пришла в кафе села Турочак со своей знакомой. В заведении отдыхала группа молодых людей, один из которых начал вести себя агрессивно — он обвинил журналистку в «предвзятом отношении к районным властям».

Молодой человек ударил девушку по лицу и нецензурно выразился в ее адрес. Рябова подала заявление в полицию.

Редакция «Листка» связывает нападение с профессиональной деятельностью.

Администрацию Турочакского района Республики Алтай возглавляет бывший член «Единой России» Виктор Осипов. В 2013 —2019 он был руководителем регионального общественного движения «Жить по совести».