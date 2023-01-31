Прокурор запросил 9 лет колонии для Невзорова* по статье о фейках об армии

Прокурор запросил девять лет лишения свободы в колонии для журналиста Александра Невзорова* по делу о дискредитации вооруженных сил РФ. Также прокурор попросил на четыре года запретить администрировать интернет-ресурсы.

Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* по статье о публичном распространении фейков о действиях ВВС РФ.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов