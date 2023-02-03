Прокурор запросил девять лет лишения свободы для основательницы журнала «Собака.ру» Вероники Белоцерковской*

Прокуратура попросила приговорить Веронику Белоцерковскую* к девяти годам колонии по делу о «фейках» про Вооруженные силы России.

Дело против Белоцерковской* Следственный комитет (СК) возбудил в марте прошлого года. Ее обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК: публичное распространение фейков о действиях российских военных по мотивам политической ненависти или вражды. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Сама Белоцерковская* находится за пределами России. Суд над ней проходит в заочном режиме.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом