Промежуточные итоги журналистского проекта «Адаптация» оценили положительно

В петербургском пресс-центре ТАСС состоялась конференция, на которой были подведены промежуточные итоги проекта «Адаптация».

«Адаптация» — журналистский проект, запущенный в середине мая 2020 года. Его цель — осмыслить совместно с экспертами, как пандемия коронавируса изменила жизнь, как подготовиться к переменам и по возможности их спрогнозировать. Петербургский Союз журналистов России выступил инициатором проекта, председатель организации Дмитрий Шерих стал координатором.

Участники конференции положительно оценили промежуточные итоги «Адаптации». Шерих заявил, что за время проекта вышло более 90 материалов, и каждый из них — «не просто информационная заметка», а «настоящие большие интервью, диалоги с серьезными, действительно ведущими специалистами в областях своих. От Михаила Пиотровского до Евгения Шляхто». Всего в проекте приняли участие порядка 20 СМИ из разных регионов.

Основной этап проекта, который длился 70 дней, объявлен завершенным, но сам он продолжит работу.