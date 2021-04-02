Как пропагандисты манипулируют аудиторией

Говорить о том, что российские политические ток-шоу и передачи на государственных телеканалах ведут не лучшие представители отечественной журналистики, — даже как-то неловко, это и так все знают. Но и у пропагандистов есть своя аудитория. ЖУРНАЛИСТ поговорил с Иосифом Дзялошинским, профессором кафедры публичной политики ВШЭ и автором книг по манипуляции в медиа, о том, какими методами пользуются отечественные пропагандисты, почему Киселев — плохой манипулятор, а Соловьев — хороший и в чем главная беда российской журналистики.

— Откуда у отечественных пропагандистов свои зрители? Казалось бы, тот бред, который обычно доносится из телевизора, должен нравиться только заказчикам…

— Пропагандисты все делают правильно — они работают на определенную целевую аудиторию. Эта аудитория воспринимает информацию по принципу: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»...

Когда человек принципиально не может изменить ситуацию, у него остается два варианта: либо повеситься, либо с этой действительностью смириться. А смириться напрямую — значит сдаться и вообще унизить себя. Поэтому единственный психологически возможный способ примириться с тем, что происходит, — стокгольмский синдром, когда люди оправдывают то, во что их втянули, и делают вид, что так и должно быть. Рано или поздно они действительно начинают так думать. Мне кажется, тут вопрос не к психологам, а к социуму: каким образом удается миллионы людей привести в состояние готовности мириться со всем.

— Получается, любой манипулятор — это хороший психолог, раз может воздействовать на целые массы людей?

— Манипулятор — да! Но, как правило, хороший манипулятор не изучает психологию, он просто обладает врожденной способностью угадывать нужный код взаимодействия с людьми и действует по интуиции. Иногда угадывает, иногда нет. Так что не переоценивайте уровень интеллектуальности и образованности этих людей. Как правило, манипулятор — и бытовой, и профессиональный — обладает максимумом интуиции и минимумом совести.

Впрочем, есть, конечно, и комплекс манипулятивных технологий, которые существуют уже тысячи лет. И некоторые действительно изучают эти технологии и приемы: например, ведущий Владимир Соловьев. Он даже целую книжку об этом написал. Поэтому у опытного манипулятора репертуар соответствующих приемов всегда наготове: чаще всего он может «включить» именно ту технологию, которая сработает в конкретной ситуации по отношению к конкретному человеку или конкретной аудитории.

— Раз вы говорите, что эта интуиция врожденная, значит, научиться быть пропагандистом все-таки нельзя?

— Научиться можно, просто это требует долгих тренингов. Но есть люди, которых этому учить не надо, как правило, именно они очень естественно и убежденно несут полную ахинею. Опытные пропагандисты умеют вводить себя в состояние убедительной коммуникации — в момент разговора они тоже верят в то, что говорят. К примеру, можно понаблюдать за лицом Соловьева во время его речей — несет чушь и, когда очнется, вспомнит, что это чушь, но по движению глаз и брызгам слюны видно: прямо сейчас ему это чушью не кажется.

— Что вообще можно считать манипуляцией? Например, когда ведущие умышленно не говорят ни слова о митингах, которые прошли по всей стране, или не называют имени конкретного человека — это манипуляция?

— У меня есть об этом книга — «Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии». Но если навскидку — у понятия манипуляции есть два способа употребления: широкий и узкий. Широкое понимание предполагает, что любые способы введения человека в заблуждение или неверное понимание чего-то или умолчание — и есть манипуляция. Я считаю, что это неправильно. Есть около 12 технологий, которые позволяют управлять людьми, и манипулирование — лишь одна из них.

Рассматриваю его как способ воздействия на скрытые от самого человека компоненты личности — то, что Фрейд называл подсознанием. Такой подход предполагает, что у нас с вами есть демоны — например, демон жадности, страха или секса, — и люди никогда не признаются себе в их существовании. Манипулятор об этом знает и действует на этих демонов, подбирая слова так, чтобы эффективно воздействовать.

— А язык тела может воздействовать на человека или это миф?

— Манипулятор обязан пользоваться тремя комплексами ресурсов. Во-первых, речью — когда человек выстраивает повествование определенным способом. Во-вторых, невербальной коммуникацией — одеждой, движениями, голосом, прической, формой очков и прочим. В-третьих, средой — манипулятор помещает свою аудиторию в некое пространство, которое и на него тоже воздействует — вызывает определенные ощущения, мысли и прочее. Вы посмотрите, как организованы студии Соловьева, Скабеевой — очень враждебно.

Естественно, чтобы запоминаться, Соловьев всегда носит определенную одежду — тренч а-ля Сталин, только сапог не хватает. А [ведущий передачи «Вести недели» Дмитрий] Киселев, например, очень плохой манипулятор — он ужасно выглядит. Пиджак застегнут на все пуговицы, галстук затянут так, что душит, — смотреть на это просто жалко. И поэтому, даже когда он говорит вещи, которые его аудитория должна запомнить, думаю, она не запоминает, а смотрит в экран и ужасается его внешним видом.