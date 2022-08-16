Пропал журналист-расследователь «Московского комсомольца» Лев Сперанский

Журналист-расследователь «Московского комсомольца» Лев Сперанский перестал выходить на связь.

«На работу Лев не приехал, хотя должен был появиться в назначенное время. Мобильные телефоны журналиста сначала не отвечали, а затем оказались заблокированными. По информации соседей Льва, в квартиру, где он проживает с семьей, утром нагрянули крепкие мужчины, представившиеся полицейскими», — сообщает «МК».

Заблокирован телефон и супруги Льва Сперанского. В квартире вместе с родителями находились двое маленьких детей. Редакция готовит заявление в правоохранительные органы об исчезновении людей.

Позже в распоряжении «МК» оказалось видео, записанное журналистом после того, как в его квартире появились представившиеся силовиками люди. В нем Сперанский говорит: «Меня везут в МВД на Новослободской». Также журналист сказал, что на него «в грубой форме оказывали психологическое давление», а его беременной супруге не вызвали врача.