Пропавшего редактора «Интерфакса» нашли живой

Сотрудники полиции установили местонахождение редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариты Игнатовой, пропавшей в Москве 17 ноября, ее жизнь вне опасности. Девушка была найдена живой на территории Храма Знамения иконы Божией Матери в Аксиньине.

Игнатова ушла утром 17 ноября в церковь и пропала. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила. В связи с исчезновением девушки следственными органами Главного следственного управления СК по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).