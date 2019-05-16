Прощание с Сергеем Доренко состоится 17 мая на Троекуровском кладбище

Полиция разрешила выдачу тела журналиста Сергея Доренко его вдове для кремации, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что документ выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦАО города Москвы на основании результатов судебно-химической экспертизы.

Прощание с главным редактором «Говорит Москва» состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая в 11:00. После этого тело Доренко будет кремировано.

Заключение судебно-медицинской экспертизы по результатам вскрытия было сделано ещё утром 10 мая. Официальной причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты. Дочери Сергея Доренко от первого брака Ксения и Екатерина поставили под сомнение выводы экспертов и обратились в полицию. Они утверждали, что журналист мог быть отравлен. После этого полиция запретила выдавать тело в связи с необходимостью проведения дополнительной экспертизы. Из-за заявления дочерей была сорвана церемония прощания, которая планировалась на 12 мая.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.

Ранее друг Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. По его словам, тот пожаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами. Также выяснилось, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».