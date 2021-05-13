Прошло судебное заседание по делу об избиении журналиста «Ъ» Анатолия Жданова

В Дорогомиловском районном суде Москвы прошло заседание по делу об избиении фотокорреспондента «Коммерсанта» Анатолия Жданова охранниками обменного пункта валют. По заданию редакции журналист снимал вывески с курсами валют. Задержанных обвиняют не только в нанесении побоев (статья 116 УК РФ), но и в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (часть 33 статьи 144 УК РФ).

Мотивом, как сообщили суду нападавшие, стало то, что им показалось, будто Анатолий Жданов снимал именно их. «Впрочем, эту версию вряд ли можно считать состоятельной, поскольку в момент съемки и Гребенюков, и Московский находились в помещении обменного пункта, и фотокорреспондент «Ъ» их не то что не снимал, но даже и видеть не мог» – пишет «Коммерсантъ».

После оглашения обвинительного заключения судом, заслушаны были потерпевший и двое подозреваемых. На следующих заседаниях будет допрос свидетелей и исследование записей с уличных камер видеонаблюдения.

На фотокорреспондента напали двое неизвестных в форме охранников и попросили удалить фотографии вывески обменника. Получив отказ, мужчины избили Анатолия Жданова. Фотограф после происшествия вызвал полицию и скорую. Врачи констатировали у него ушибы и рваную рану лица.