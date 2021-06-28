Прошло заседание поиску о защите чести и достоинства к изданию «Холод»

Прошло заседание суда по делу бывшего преподавателя РГПУ имени Герцена и Петербургского института иудаики, а также члена партии «Яблоко» Александра Кобринского о защите чести, достоинства, деловой репутации к журналистке издания «Холод» Софье Вольяновой, а также к СМИ — «Народные новости».

Журналистка 18 ноября опубликовала текст «Блистательный профессор» на сайте «Холода». В материале рассказывается об Александре Кобринском, его манере общаться со студентками, а также о том, как он, со слов девушек, приглашал их к себе домой и вступал с ними в сексуальную связь. Сам Кобринский отрицал обвинения и ещё до выхода текста грозился, что будет обращаться в суд и Следственный комитет в случае публикации.

На заседании Софья Вольянова заявила, что статью не распространяла — является её автором, но на сайте текст публиковала не она. Кто именно — не сказано. В итоге дело отложено, так как «Холод» — не СМИ и не юрлицо. А сайт принадлежит канадской компании, которая предоставляет услуги хостинга. Теперь суд будет направлять запросы о владельце сайта в Канаду.

«Надо было видеть, как веселились две пригожинские дамы, глядя на всю эту эквилибристику. Они поддерживали Вольянову обеими руками — почувствовали родные приемчики. Кто-то еще хочет поговорить о репутации? Это и называется — безнаказанное информационное киллерство. Анонимные обвинения дополнились их анонимным распространением» — пишет Кобринский на своей странице в Facebook.