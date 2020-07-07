Против Петра Верзилова возбудили уголовное дело из-за двойного гражданства

В отношении издателя «Медиазоны» Петра Верзилова возбудили уголовное дело. Оно связано с тем, что он не уведомил о наличии у него двойного гражданства, сообщает издание.

«Против издателя ‘’Медиазоны’’ Петра Верзилова возбудили уголовное дело…Дело на Верзилова завели по статье 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства)», — говорится в заметке.

Верзилову грозит штраф 200 тысяч руб. или исправительные работы до 400 часов.

Как уточняет «Медиазона», отец Петра Верзилова жил в Канаде, а сам издатель учился там в школе, после чего получил канадский паспорт.