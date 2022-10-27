Против создателя Gulagu.net Владимира Осечкина завели уголовное дело о «фейках»

Против создателя Gulagu.net Владимира Осечкина возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Поводом стал YouTube-канал проекта.

«По данным следствия, в марте 2022 г. подозреваемый на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», – говорится в сообщении Следственного управления СКР по Москве.

Дело в отношении Осечкина возбуждено по ч. 2 статьи 207.3 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Осечкин в 2015 г. уехал из России после возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве, в 2020 г. был заочно арестован.

Gulagu.net – проект против коррупции и пыток в России, который был основан в 2011 г. Так, в октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи из архива ФСИН, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео с пытками сообщила об увольнении 18 сотрудников. В конце января 2022 г. президент РФ Владимир Путин дал поручение парламенту рассмотреть законопроект, уточняющий понятие «пытки» и усиливающий ответственность за преступления с их применением. Уже летом такой закон был принят Госдумой и подписан президентом.