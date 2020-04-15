Против журналиста Абдулмумина Гаджиева возбуждено еще одно уголовное дело

Следственный комитет по республике Дагестан возбудил еще одно уголовное дело, обвиняемым по которому стал редактор отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. Дело заведено по части 2 статьи 282.2 УК РФ – «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности…». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Гаджиев, напомним, с июня 2019 года остается в СИЗО, как обвиняемый еще по двум статьям – финансирование (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ – до пожизненного лишения свободы)и участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – до 20 лет лишения свободы)По версии следствия, своими публикациями журналист побуждал читателей переводить средства на счет благотворительного фонда, который в дальнейшем отправлял деньги террористам.

По новому уголовному делу фигурантами также являются Абубакар Ризванов, Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) и Карим Алиев.

Газета «Черновик» цитирует рапорт следователя, занимающегося этим делом, в документе говорится, что «в ходе проведения ОРМ сотрудниками полиции совместно с сотрудниками УФСБ по РД установлено, что Ахмеднабиев с января 2009 года по июнь 2019 года в сговоре с Алиевым, Ризвановым и Гаджиевым принимали участие в деятельности организаций “Конгресс народов Ичкерии и Дагестана”, а также “Высший военный Маджлисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавказа”. Обе организации признаны в России террористическими и запрещены.

Следствие считает, что с 2009 года фигуранты дела разделяли идеи этих организаций и принимали участие в их деятельности.

Как отмечает «Новая газета» со ссылкой на адвоката журналиста, конкретная роль Гаджиева в деятельности указанных объединений не прописана.