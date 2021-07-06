Противники ЛГБТ напали на журналистов в Тбилиси

В Тбилиси журналисты и операторы подверглись агрессии со стороны противников ЛГБТ.

5 июля в Грузии должна была завершиться «Неделя достоинства». За несколько часов до парада секс-меньшинств на журналистов напали гомофобы. Представителей СМИ закидали бутылками и палками. Протестующие объясняли свое негодование несогласием с пропагандой идей ЛГБТК+ сообщества со стороны СМИ.

Как сообщает «Sputnik Грузия», пострадали 48 работников СМИ. Некоторые из них были госпитализированы с тяжелыми травмами. Пострадали сотрудники как оппозиционных каналов, так и нейтральных.

МВД Грузии начало расследование по факту нападения на журналистов и попытки нанести ущерб офисам, поддерживающим ЛГБТ-сообщества, в ходе акции в Тбилиси, сообщается на сайте министерств.