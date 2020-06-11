Проводится международное исследование о влиянии пандемии COVID-19 на масс-медиа

Исследование, посвященное влиянию пандемии COVID-19 на индустрию масс-медиа объявлено двумя крупными профессиональными организациями – Международным центром для журналистов (ICFJ) и Центром цифровой журналистики Tow. Его задача – понять масштабы кризиса в журналистике, чтобы использовать эту информацию в процессе восстановления отрасли.

Как отмечается в анонсе, «это исследование критически важно сейчас, когда журналистика, возможно, сталкивается с “волной вымирания”».

К участию приглашаются репортеры, редакторы, другие профессионалы в области СМИ, включая информационные агентства. Опрос доступен на семи языках, в том числе на русском. Он является частью большого проекта «Журналистика и пандемия», рассчитанного на год и включающего в себя три основных темы:

— Как пандемия меняет финансовую сторону и практику журналистики;

— Какие угрозы свободе медиа и безопасности возникли в результате пандемии COVID-19, как отвечают на них журналисты и новостные организации;

— Что делают журналисты и новостные организации, чтобы противостоять сопровождающему пандемию потоку дезинформации.

Организаторы опроса обещают, что все, кто стал респондентами, смогут принять участие в розыгрыше подарочной карты от магазина Amazon.

Пройти опрос на русском языке можно здесь.