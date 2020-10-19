Прямая трансляция Делового форума 2020

Окт 19, 2020

В 10:00 начнется прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития»!

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/zHjMSnqWKZ4

В программе: 

•   Выступление медиаэкспертов и практиков. В ходе открытой дискуссии мы обсудим проблемы печатной индустрии, покажем реальные примеры, дадим практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией. 

•   Открытая дискуссия «Молодежь, сообщество, платный контент - что именно обеспечит светлое будущее журналистики?» 

•   Обучение профессионалами использованию современных технологий. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое. 

Подключайтесь к трансляции и узнавайте новое вместе с нами!

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