Прямая трансляция Делового форума 2020

В 10:00 начнется прямая трансляция Делового форума «Качественная пресса и перспективы ее развития»!

Ссылка на трансляцию: https://youtu.be/zHjMSnqWKZ4

В программе:

• Выступление медиаэкспертов и практиков. В ходе открытой дискуссии мы обсудим проблемы печатной индустрии, покажем реальные примеры, дадим практические советы по развитию новых технологий и работе с современной аудиторией.

• Открытая дискуссия «Молодежь, сообщество, платный контент - что именно обеспечит светлое будущее журналистики?»

• Обучение профессионалами использованию современных технологий. Эксперты расскажут, как новые технологии влияют на медийный рынок, как эффективно работать с соцсетями, как выбрать стратегию для своего издания, где прячутся деньги и многое другое.

Подключайтесь к трансляции и узнавайте новое вместе с нами!