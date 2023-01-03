Топ-7 вопросов психологу от молодых журналистов

Развеиваем страхи и тревоги начинающих журналистов
В сфере журналистики профессионалы часто встречаются с проблемами. Нередко сложности связаны с ментальным самочувствием журналиста. Мы решили поговорить с профессиональными психологами о насущных и актуальных проблемах молодых авторов. На вопросы ответили психолог с тридцатилетним стажем работы Юрий Михайлович Владер и лауреат в номинации «Педагог-психолог года» конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга Ирина Михайловна Маркина.
Вопрос 1
— Есть известная фраза. Повседневность актера заключается не в ежедневных съемках, а в ежедневных кастингах и пробах, на которых тебе отказывают. Похожее можно сказать и о журналистике. Мы сталкиваемся с отказами не только на этапе согласования интервью или комментария у эксперта, но и в моменте устройства на работу или стажировку. Конкуренция в журналистике очень высокая. Как переживать профессиональный отказ? Как продолжать творить, не теряя энтузиазм, если тебе регулярно отказывают?
Психолог Юрий Владер:
— Каждый отказ — это тренировка, тренажер, на котором отрабатываются навыки самопрезентации и переговоров. Он помощник в становлении профессионала. Если об этом помнить, то отказ не вызовет отрицательных эмоций, не снизит мотивацию.
Психолог Ирина Маркина:
— Чтобы легче переживать отказы, попробуйте отнестись к взаимодействию, на котором вы можете получить отказ как к игре или эксперименту. Чем чаще человек что-то делает, например, проходит собеседования, тем больше покачивается его навык самопрезентации, тем лучше он осознаете свои возможности и ограничения.
Найдите хотя бы один положительный момент, который вы получите в случае отказа. Например, у меня не утвердили тему статьи, зато я могу придумать еще 10 тем и тем самым прокачать креативность.
Важно помнить, что работа/кастинг/интервью — это не вся ваша жизнь, а только ее часть. Скорее всего, значимая часть, но все же часть. Еще у вас есть семья, друзья, увлечения, спорт, путешествия и пр.
Стоит держать в уме, что не только вас выбирают, но и вы выбираете: работодателя, должность, проект, интервьюируемого и т.д. И вы тоже можете сказать «нет, мне это не подходит».
Для чего вы творите? Что вы получаете, когда занимаетесь творчеством? Найдите большую цель, ценность в своем творчестве, чем ответ «да» или «нет». Например, вы пишите статью о пользе здорового питания, и тогда ценность будет в информации, узнав которую люди могут начать правильно питаться, что улучшит их здоровье и качество жизни.
Вопрос 2
— Журналистам часто приходится писать материалы или делать проекты о тяжелых событиях нашей повседневности. Убийство, драки, аферы или жестокие расправы нередко становятся поводами материалов. Авторам приходится пропускать события через себя и излагать фактуру на страницах материала. Как работать в таких условиях и в то же время не сойти с ума?
Психолог Юрий Владер:
— Как у врачей есть ритуал — до и после клиента мыть руки, так и у психологов — «аптайм», — входить в ситуацию клиента полностью, погружаясь в его переживания, но после сессии обязательно выйти из этого состояния. Думаю, что-то подобное надо продумать и журналисту. Создать свой ритуал.
Психолог Ирина Маркина:
— После того, как вы пропустили тяжелое событие через себя, постарайтесь отделить себя от него. Данное событие случилось с другим человеком, в другом месте, а конкретно у вас все хорошо.
Вам надо осветить тяжелое событие, это ваша работа и она закончится, когда завершится рабочий день. И после нее вы пойдете заниматься своими делами.
Соблюдайте баланс впечатлений. Разбавляйте «сложные» сюжеты тем, что вам приятно: искусством, спортом, природой, тем, что вас наполнит, даст положительные эмоции.
Прислушивайтесь к себе. Если вы чувствуете, что у вас не хватает моральных сил на еще один тяжелый сюжет, откажитесь от него, пусть его осветит ваш коллега, у которого этого ресурса больше. Таким образом, вы позаботитесь о себе и будете на шаг дальше от выгорания.
Вопрос 3
— Универсальность — одно из популярнейших качеств современного журналиста. Важно уметь и снимать, и писать, и говорить на камеру. Как научиться быть гибким? Как воспитать это свойство внутри себя?
Психолог Юрий Владер:
— Думаю, нужно быть жадным до жизни — искренне интересоваться всем, что происходит вокруг. Не быть равнодушным. И тогда каждая тема будет своей
Психолог Ирина Маркина:
— Найдите то, что вам интересно в съемке, в писательстве и выступлении на камеру. Пока вам интересно, любопытно, вам будет легче изучать новое. Например, вам сложно снимать на камеру, но очень интересно монтировать видео, добавлять эффекты, делать подписи. Представьте, как вы после будете заниматься тем, что вам нравится и тогда сложность в непосредственной съемке будет восприниматься легче.
Найдите личный интерес в универсальности: где еще вы сможете применить новые знания помимо работы. Какие личные качества вы сможете прокачать, изучая то, что возможно пока вам не очень интересно.
Вопрос 4
— От журналиста часто требуют соответствовать неким стандартам: быть быстрым, уметь четко в короткие сроки формулировать мысли, быть легким и желательно энергичным. Что делать, если мне интересна журналистика, но я не такой? Как «соединить» себя, свое личное с тем, что требует от меня профессия?
Психолог Юрий Владер:
— Структурность, системность, рамки — это не ограничение свободы, это «правила игры». Соблюдая правила, мы не изменяем себе. Просто мы либо принимаем правила, либо отрицаем их. Все в наших руках.
Психолог Ирина Маркина:
— Все люди разные. Одному работодателю важна скорость, а другому вдумчивость. Ищите тот коллектив, того руководителя, которые будут разделять ваши ценности. Кто будет видеть ваши сильные стороны.
Если вы считаете, что вы «не такой», а какой? Опишите себя, используя прилагательные. Напротив каждого качества напишите его сильную сторону. Например, я медленный – основательный, вдумчивый — не допускаю ошибок. И как это качество может вам помочь в вашей профессии.
Знание своих черт, особенностей позволяет понимать свои возможности и ограничения. Если, к примеру, у вас ограниченное количество энергии, возможно, вам не стоит брать шесть проектов, возьмите четыре.
Вопрос 5
— Часто люди считают, что журналистика — профессия легкая и поверхностная. У медиаработников много хейтеров. Почти каждый журналист, пишущий о конкретной области, критикуется профессионалами. Как быть в такой ситуации? Как «зарекомендовать» себя профессионалом?
Психолог Юрий Владер:
— Если тебя критикуют — значит тебя заметили. Критика — признак интереса. В тебе видят «сильного игрока», соперника. Тебя считают конкурентом. Разве стоит из-за этого переживать? Лично я радовался бы критике и несколько опасался излишней похвалы.
Психолог Ирина Маркина:
— Задайте себе ряд вопросов:
• Считаю ли я этого человека профессионалом?
• Данная критика по запросу или без него?
Действительно ли мне сейчас важно его мнение?
• Есть ли в этой критике рациональное зерно или она имеет больше эмоциональную составляющую?
• Эта критика мне принесет пользу или навредит?
Берите то, что вам принесет пользу, отсеивайте то, что вам несет вред. Вы имеете право «не брать» даже самую конструктивную и щадящую критику, если вам много, нет ресурса или чем-то не подходит.
Помните, любая критика — это мнение конкретного человека. Живого человека. Который может ошибаться, иметь свои проблемы, в конце концов он может просто не выспаться.
Чтобы зарекомендовать себя профессионалом, нужно:
1) Делать хорошо свою работу: опирайтесь на ценности, которые вы вкладываете в понятие профессионализма. Кроме вас никто не знает, как на самом деле вы сделали ту или иную работу, сколько усилий вложили.
2) Обращаться с вопросом к коллегам, которым вы доверяете и считаете их профессионалами, как им ваше творчество, соберите обратную связь. Если тревожно, что коллеги могут дать «негативную оценку», попросите их назвать только сильные стороны вашей работы.
Вопрос 6
— Во многих редакциях между сотрудниками появляются тесные связи. Авторы позволяют себе больше, чем это принято в других офисах. Что делать, чтобы не чувствовать себя чужим в таком обществе?
Психолог Юрий Владер:
— Мимикрировать в общество — особенность социализации. Главное в этом процессе — баланс, не потерять себя. Лично я против излишне тесных связей на работе, так как считаю это показателем неправильной центровки: когда работа становится важнее личной жизни.
Психолог Ирина Маркина:
— Если вы только пришли в редакцию, дайте себе время осмотреться, узнать «правила игры»: что принято, а что нет, что можно, а чего следует избегать. Посмотрите, как коллеги общаются между собой. Что из этого вам подходит, а что нет? Выберите из приемлемых способов коммуникации наиболее комфортный для себя и дерзайте.
Все люди разные и вы имеете право как поддерживать более тесное взаимодействие, так и не поддерживать его. Вы всегда можете корректно сказать, что, например, телесный контакт вам доставляет некоторый дискомфорт (например, в вашей семье, окружении так не принято).
Вы можете придумать свой способ «влиться в коллектив» из того, что вам интересно. Например, вы любите обсуждать фильмы, тогда предложите коллегам совместный просмотр фильма с последующим обсуждением.
Когда вам кажется, что вы «чужой», подумайте, так ли это на самом деле (факты) или сейчас в вас говорит страх. Если факты — как вы можете улучшить ситуацию. Если говорит страх — чего конкретно вы боитесь, с кем вы можете поделиться этими страхами, кто вас может поддержать, выслушать, подсказать.
Вопрос 7
— Как защитить себя от манипуляций героя? Что делать, если человек увиливает от ответа или старается произвести впечатление, которое далеко от того, что есть на самом деле?
Психолог Юрий Владер:
— Любой герой создает свою продающую историю, и она часто далека от объективности. Но это составная часть брендинга. Если Вы не желтая пресса и не гонитесь за сенсацией, то помогите герою в продвижении бренда, а не мешайте ему. Все равно истина всегда будет где-то рядом.
Психолог Ирина Маркина:
— Когда нами пытаются манипулировать, часто при этом внутри возникает чувство вины, начинает казаться, что «я какой-то не такой».
В эти моменты возьмите (по возможности) паузу и ответьте себе на вопрос: что сейчас происходит? Я сейчас действительно что-то не то делаю или все ок и это со мной что-то пытаются сделать?
Как только вы это заметили, возвращайте героя к теме вашего общения.
• Если герой переводит свое внимание на вас и вашу жизнь, возвращайте его к его жизни, ведь сейчас вы говорите о нем.
• Если увиливает от ответа, возвращайте его к своему вопросу. Например, то, что вы рассказываете, очень интересно, но вы не ответили на вопрос. Герой, если захочет что-то скрыть, он это скроет.
• Если герой обобщает, просите его конкретизировать.
Покажите ценность правды. Например, многие хотят показывать себя только с лучшей стороны, но тогда образ человека получается плоским. А когда читатели видят героя с разных сторон, во-первых, они видят, что перед ними живой человек, во-вторых, образ становится объемным, в-третьих, к такому человеку возникает больше доверия.