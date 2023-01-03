Топ-7 вопросов психологу от молодых журналистов

В сфере журналистики профессионалы часто встречаются с проблемами. Нередко сложности связаны с ментальным самочувствием журналиста. Мы решили поговорить с профессиональными психологами о насущных и актуальных проблемах молодых авторов. На вопросы ответили психолог с тридцатилетним стажем работы Юрий Михайлович Владер и лауреат в номинации «Педагог-психолог года» конкурса педагогических достижений Санкт-Петербурга Ирина Михайловна Маркина.

Вопрос 1

— Есть известная фраза. Повседневность актера заключается не в ежедневных съемках, а в ежедневных кастингах и пробах, на которых тебе отказывают. Похожее можно сказать и о журналистике. Мы сталкиваемся с отказами не только на этапе согласования интервью или комментария у эксперта, но и в моменте устройства на работу или стажировку. Конкуренция в журналистике очень высокая. Как переживать профессиональный отказ? Как продолжать творить, не теряя энтузиазм, если тебе регулярно отказывают?

Психолог Юрий Владер:

— Каждый отказ — это тренировка, тренажер, на котором отрабатываются навыки самопрезентации и переговоров. Он помощник в становлении профессионала. Если об этом помнить, то отказ не вызовет отрицательных эмоций, не снизит мотивацию.

Психолог Ирина Маркина:

— Чтобы легче переживать отказы, попробуйте отнестись к взаимодействию, на котором вы можете получить отказ как к игре или эксперименту. Чем чаще человек что-то делает, например, проходит собеседования, тем больше покачивается его навык самопрезентации, тем лучше он осознаете свои возможности и ограничения.

Найдите хотя бы один положительный момент, который вы получите в случае отказа. Например, у меня не утвердили тему статьи, зато я могу придумать еще 10 тем и тем самым прокачать креативность.

Важно помнить, что работа/кастинг/интервью — это не вся ваша жизнь, а только ее часть. Скорее всего, значимая часть, но все же часть. Еще у вас есть семья, друзья, увлечения, спорт, путешествия и пр.

Стоит держать в уме, что не только вас выбирают, но и вы выбираете: работодателя, должность, проект, интервьюируемого и т.д. И вы тоже можете сказать «нет, мне это не подходит».

Для чего вы творите? Что вы получаете, когда занимаетесь творчеством? Найдите большую цель, ценность в своем творчестве, чем ответ «да» или «нет». Например, вы пишите статью о пользе здорового питания, и тогда ценность будет в информации, узнав которую люди могут начать правильно питаться, что улучшит их здоровье и качество жизни.