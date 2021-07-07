Как журналисты становились великими? Опыт публицистов прошлого

5 июля на ВДНХ в павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках проекта «Медиапонедельники журфака МГУ» состоялась открытая лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ — Григория Владимировича Прутцкова. Слушатели узнали, как зарубежные журналисты и публицисты прошлых столетий стали известными и почему их слава пережила эпохи и века.

На лекции рассмотрели шестерых выдающихся журналистов: Джона Мильтона, Даниэля Дефо, Томаса Пейна, Жан-Поля Марата, Нелли Блай и Юлиуса Фучика. Мы кратко описали их истории и способы стать знаменитыми.

Джон Мильтон

Получил известность благодаря неудачному браку. Женился на девушке, которая была моложе его на 17 лет. Они заключили договор, согласно которому Мильтон получал большое придание за невесту. Но через месяц брака девушка сбежала обратно к своему отцу и отказалась возвращаться. Тогда Мильтон пишет трактат «О разводе» и публикует его без цензуры. В английском обществе это вызывает большой резонанс. И на фоне семейной драмы он уходит в публицистику и пишет трактат о свободе печати — «Ареопагитика». Иронично, что позднее сам Мильтон становится цензором. Благодаря неудачному браку и скандальным трактатам Мильтон обрёл широкую известность, что спасло его от возможной казни.

Даниэль Дефо

Знаменитый писатель в конце 17-го века издавал газету «Афинский Меркурий» и стал первым в истории журналистики, кто начал диалог с читателем. Дефо предлагал интересные и смешные вопросы своей аудитории: «Можно ли королеву называть «мадам»?», «Воскреснут ли чернокожие в День страшного суда?» и т. д. Затем он предлагал свои ответы на эти вопросы. Тем самым он предвосхитил современную обратную связь от читателей.

Также у писателя был коллега — Ричард Стил. Однажды он написал заметку о моряке, который попал на необитаемый остров и жил там несколько месяцев. Дефо прочел тот материал и немного поменял имя, эпоху повествования, местоположение и написал «Робинзона Крузо».

Из опыта Даниэля Дефо мы выделим несколько способов прославиться:

• уметь рерайтить,

• уметь общаться с аудиторией.

Томас Пейн

Он умел притягивать к себе события. С детства ему хотелось путешествовать по миру. Родители его не отпускали, и тогда он убежал из дома. Нанялся матросом на корабль, который оказался пиратским. По законам пиратство каралось виселицей. Он сбежал на другой корабль, который также оказался пиратским.

После этого Пейн вернулся в Англию, сменил букву в фамилии и устроился офицером в акцизное управление. Казалось бы, парень успел попутешествовать, скопить денег, но однажды он поехал в Лондон с просьбой в парламент увеличить жалованье сотрудникам конторы, где он работал. Тут его подвело врожденное чувство правды. В парламенте он рассказал о том, как акцизное управление берет взятки. За это его ждала смертная казнь. Но он удачно избежал смерти и сбежал на очередном корабле в Америку с рекомендацией от Франклина. Но на корабле начинается эпидемия тифа. Заболевший Пейн едва избежал смерти. Благодаря рекомендации он устроился журналистом.

Далее он сумел поссориться со всеми влиятельными людьми, стать участником Французской революции, удачно избежать еще несколько смертных казней и построить железный мост.

Способы Пейна:

• никогда не унывать и не сдаваться,

• быть там, где зреет революция.

Жан-Поль Марат

Поставил себе цель получить свои две строчки во французской энциклопедии.

Окончив школу, в 16 лет он ушел из родительского дома и много лет скитался по Европе, зарабатывая на жизнь преподаванием иностранных языков и медицинской практикой. Пытаясь найти себя, Марат добивался известности всеми возможными способами: писал сентиментальный роман, философский трактат, занимался естественными науками, стремился найти «электрическую жидкость» и доказать, что резина проводит электричество. Однако популярность никак не приходила к Марату. Более того Вольтер и Дидро, прочитав его трактат, назвали его философским курьезом, а его автора — чудаком и арлекином. При демонстрации опыта о проводимости резиной электричества было замечено, что Марат спрятал в резине металлическую иголку. Но Марат не сдавался: он анонимно публиковал в прессе хвалебные отзывы о собственных «открытиях», публично пытался развенчать научные авторитеты: Декарта, Ньютона, Лапласа, Д'Аламбера, Лавуазье.

В 1774 году Марат издал в Лондоне на английском языке трактат «Цепи рабства», где утверждал, что «спасением народов является революция», и призывал к свержению власти насильственным путем.

От переутомления и нужды Марат заболел тяжелой нервной болезнью, и только начавшаяся революция вернула ему надежду и жизнь. Он принялся с неистовой энергией разрушать старый порядок.

12 сентября 1789 года Марат выпустил первый номер газеты Publiciste parisien («Парижский публицист»), которую вскоре переименовал в L’Ami du peuple ou Publiciste parisien («Друг народа, или Парижский публицист»). С сентября 1792 года название изменилось: «Газета Французской республики, издаваемая Маратом, другом народа». Слова «друг народа» из названия превратились в псевдоним ее автора. Газета стала основным делом жизни Марата. С первых номеров она не имела себе равных в яростных призывах к самым крутым мерам против «врагов свободы». В число этих врагов Марат постепенно включал не только короля и его окружение, но и большинство крупнейших деятелей революции. Похороны Марата стали революционным событием. Он стал единственным святым Французской революции.

Способы Марата:

• не отчаиваться,

• идти напролом,

• ловить момент и уметь пользоваться ситуацией.

Нелли Блай

В 21 год начала карьеру журналистки в газете Pittsburgh Dispatch и после двух лет работы уволилась, потому что ее вынуждали заниматься классическими для женщин-журналисток темами: садоводством, модой, светской жизнью.

В 1887 Блай устроилась в газету New York World Джозефа Пулитцера, и тот поставил ей условие: написать долгоиграющую сенсацию. И тогда девушка решила описать ужасы, которые творятся в психбольнице для женщин. Она успешно симулировала сумасшествие, вытерпела иголки под ногтями (именно так проверяли на адекватность: если человек кричит — здоров, если нет — псих) и провела 10 дней в психиатрической больнице. Получившийся разоблачающий материал действительно стал сенсацией и помог улучшить условия в подобных учреждениях, а Нелли Блай стала «Леди-сенсацией».

Позже журналистка написала еще один репортаж, который увеличил ее известность: Нелли Блай совершила кругосветное путешествие за 72 дня, тем самым побив рекорд героя Жюля Верна. По пути она также успела заскочить к писателю и взять у него интервью.

Способы Нелли Блай:

• рисковать,

• пробовать на себе разные профессии.

Юлиус Фучик

Главный редактор чешской газеты «Руде право». Был убежденным коммунистом, но при этом вел довольно богемную жизнь. Когда Чехословакию оккупировали немцы, он продолжал издавать свою газету, ушел в подполье и переодевался в старичка-профессора. Он ходил с тростью, в парике и никто не знал, что это был Фучик. И в апреле 1942 года он был арестован гестапо. Его случайно раскрыла любовница. Юлиуса Фучика приговорили к смертной казни. В тюрьме Фучик писал репортажи, которые были опубликованы после его смерти в книге «Репортаж с петлей на шее». 8 сентября 1943 года Юлиус Фучик был казнен. И с 1958 года в этот день отмечается Международный день солидарности журналистов.

История Фучика учит не терять чувство собственного достоинства и оптимизм и быть верным профессии.

Истории этих людей вдохновляют. Остается лишь найти в современном мире то, за что можно получить свои две строчки во французской энциклопедии.

12 июля в 19:00 состоится заключительная лекция цикла Медиапонедельников журфака — «От лубка до «Бей кулака!»: народные корни рекламы в России». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке. В павильоне необходимо использовать средства индивидуальной защиты.