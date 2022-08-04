Как издательствам работать с печатью

Газеты — традиционный способ распространения новостей. Однако с развитием общества и цифровых технологий роль бумажной продукции стала предметом многочисленных споров — экономических, этических, экологических. Каков же вердикт: пациент скорее жив, или пора отпустить бумажные носители информации на заслуженную пенсию?

Печать — источник дохода и расширения аудитории

Получение дохода — вопрос выживания для медиа. Здесь печать, как ни странно, остается доминирующей силой. Отчет WAN-IFRA о мировых тенденциях в прессе за 2022 год показал, что выручка печатных СМИ — 54,6 миллиарда долларов в год. Это составляет 25,7% от общего дохода издательств.

Часть этого роста связана с поддержкой прессы после пандемии. Издатели вернулись к привычным алгоритмам работы, а люди потянулись в магазины, где смогли купить газеты. Печатная пресса доминирует над своими цифровыми версиями. Например, из 572,8 млн читателей новостей печатный тираж составил 532,8 млн. Это более чем в 10 раз превышает цифру в 52,5 млн электронных читателей. Люди по-прежнему готовы платить за новости в печатном формате, что только на руку издателям.

Издатели планируют отказаться от печатной продукции

Несмотря на такой доход, печать обходится редакциям дорого. Бумажная продукция составила 14,5% расходов издательств на 2021-2022 годы. Сравните это с 4,8%, которые тратятся на цифровой продукт, и разница в ценах становится очевидной.

Дело в том, что разработка ежедневных печатных продуктов стоит дороже. В Великобритании May Reach PLC объявила, что вынуждена сокращать объемы печати, чтобы справиться с «растущими ценами на материалы и другими факторами инфляционного давления». Этот шаг отражает региональную и национальную стратегию Reach, которая заключается в стремлении «сокращать расходы на печатные публикации, где это возможно».

Таким образом, 67% издателей планируют отказаться от печатного производства в течение следующих 12 месяцев. Печать больше не является устойчивым источником дохода для СМИ. Будущее за цифровыми бизнес-моделями. Цифровые издания могут действовать как связующее звено и инструмент преобразования прессы в digital.

Экологические проблемы и печатная пресса

Экологическая ситуация вызывает озабоченность во всем мире, что отражается в законодательстве стран. Газеты теперь тоже признают влияние своего углеродного следа.

Конечно, бумажные издания занимают особое место в сердцах читателей, однако это роскошь для окружающей среды. Целлюлозно-бумажная промышленность остается четвертой отраслью в Европе по энергоемкости. Отходы печати — огромная проблема издательств. На производство одного печатного номера, среди прочего, уходит 30 литров воды и 270 граммов дерева.

Некоторые медиа уже озаботились своим экологическим следом. Например, The Guardian взяла на себя обязательство к 2030 году стать углеродно-нейтральным СМИ.

Хорошая новость в том, что влияние на окружающую среду от чтения интернет-новостей, похоже, меньше. Так утверждает исследование, проведенное Швейцарским радио и телевидением. До достижения углеродной нейтральности еще далеко, но цифровые технологии выглядят многообещающе.