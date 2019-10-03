Форум «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка» пройдет 29 октября

29 октября пройдет XV ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка».
Организатор — Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В рамках Форума традиционно состоятся две сессии: «Издательская отрасль: новые рубежи» и «Реклама и медиабизнес в цифровой среде».
Сессия «Издательская отрасль: новые рубежи»
• «О сложностях перехода к цифровой стратегии развития».
• «Дизайн-мышление в медиа, пользовательский опыт и путь читателя».
• «Аудитория СМИ: персонализация сайта и контента для повышения вовлеченности читателей».
• «Как увеличить время нахождения читателя на сайте с помощью данных, которые у СМИ уже есть».
• «Эксперименты с мобильным сторителлингом».
• «Подкасты – радио или говорящая газета?».
Сессия «Реклама и медиабизнес в цифровой среде»
• «Смена доходной модели СМИ – смена парадигмы редакционной работы».
• «Рынок дистрибуции – предмет для торга издателей».
• «Что такое холдинг СМИ сегодня».
• «Как заставить читателя платить? Технологии вовлечения в товарно-денежные отношения».
• «Нейромаркетинг – новый черный, или Поведенческая экономика для СМИ»
• «Если из массива данных, делать правильные выводы, то можно неплохо заработать».
• «Глобальные event-проекты на службе у традиционных СМИ».
Также в рамках форума пройдет круглый стол «Кадры в медиабизнесе». Приглашаем руководителей и сотрудников кадровых служб издательских домов принять участие в дискуссии.
Основные темы:
• Проблемы подготовки кадров для медиаиндустрии. Чему и как учить специалистов для медиа?
• Традиционные СМИ и цифровая реальность. Кто он, руководитель цифровой трансформации медиаресурсов?
• Академия медиаиндустрии: переобучение или повышение квалификаций
• Образовательные технологии для новых медиаспециалистов.
Модератор круглого стола – Олег Ходенков, заведующий кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ.
Участие во всех мероприятиях бесплатное.
Требуется предварительная регистрация! Зарегистрироваться можно по ссылке
Место проведения мероприятия: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).
Начало мероприятия в 11.00, регистрация – с 10.00
Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП