Форум «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка» пройдет 29 октября

29 октября пройдет XV ежегодный профессиональный форум российских издателей «Издательский бизнес / Publishing Expo. Перезагрузка».

Организатор — Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках Форума традиционно состоятся две сессии: «Издательская отрасль: новые рубежи» и «Реклама и медиабизнес в цифровой среде».

Сессия «Издательская отрасль: новые рубежи»

• «О сложностях перехода к цифровой стратегии развития».

• «Дизайн-мышление в медиа, пользовательский опыт и путь читателя».

• «Аудитория СМИ: персонализация сайта и контента для повышения вовлеченности читателей».

• «Как увеличить время нахождения читателя на сайте с помощью данных, которые у СМИ уже есть».

• «Эксперименты с мобильным сторителлингом».

• «Подкасты – радио или говорящая газета?».

Сессия «Реклама и медиабизнес в цифровой среде»

• «Смена доходной модели СМИ – смена парадигмы редакционной работы».

• «Рынок дистрибуции – предмет для торга издателей».

• «Что такое холдинг СМИ сегодня».

• «Как заставить читателя платить? Технологии вовлечения в товарно-денежные отношения».

• «Нейромаркетинг – новый черный, или Поведенческая экономика для СМИ»

• «Если из массива данных, делать правильные выводы, то можно неплохо заработать».

• «Глобальные event-проекты на службе у традиционных СМИ».

Также в рамках форума пройдет круглый стол «Кадры в медиабизнесе». Приглашаем руководителей и сотрудников кадровых служб издательских домов принять участие в дискуссии.

Основные темы:

• Проблемы подготовки кадров для медиаиндустрии. Чему и как учить специалистов для медиа?

• Традиционные СМИ и цифровая реальность. Кто он, руководитель цифровой трансформации медиаресурсов?

• Академия медиаиндустрии: переобучение или повышение квалификаций

• Образовательные технологии для новых медиаспециалистов.

Модератор круглого стола – Олег Ходенков, заведующий кафедрой телевизионных, радио и интернет-технологий Института массмедиа РГГУ.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Требуется предварительная регистрация! Зарегистрироваться можно по ссылке

Место проведения мероприятия: Москва, отель «Аэростар» (Ленинградский просп., д. 37, корп. 9).

Начало мероприятия в 11.00, регистрация – с 10.00

Источник: Пресс-служба СППИ ГИПП