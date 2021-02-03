Как наказывали журналистов и СМИ в 2020 году

Часть 1 статьи 19.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за «осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно». Для работы журналистов в России не требуется получение лицензии или каких-то других разрешений. Роман Янченко — журналист-фрилансер, сотрудничающий со многими СМИ, он имеет российское гражданство и постоянно проживает в нашей стране. Соответственно, для работы ему не нужна аккредитация при МИД РФ.

По словам директора и ведущего юриста Центра Галины Араповой, это решение в очередной раз показывает, что государственные органы, в том числе и суды, неправильно понимают смысл аккредитации.

«Аккредитация — это не разрешительная процедура, которая дает человеку статус журналиста. Журналист, в том числе и сотрудничающий с иностранными СМИ, но не являющийся их штатным сотрудником и не имеющий статус зарубежного корреспондента, может работать и без аккредитации. Поэтому, на наш взгляд, статью применили неправильно. И это очень опасный прецедент, поскольку, используя этот инструмент, власти могут преследовать российских граждан, которые сотрудничают с иностранными СМИ в качестве журналистов», — сказала медиюрист.

ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Центральный районный суд Оренбурга на заседании 16 декабря 2020 года признал запрещенным объявление о продаже пекинской капусты из Польши и постановил ограничить доступ к странице сайта Agrobook.ru, на которой была размещена эта информация. Таким образом, суд полностью удовлетворил иск Оренбургской транспортной прокуратуры.

Объявление о продаже пекинской капусты из Польши было опубликовано на сайте Agrobook.ru (принадлежит издательскому дому «Крестьянин») в 2013 году, то есть примерно за год до вступления в силу указа президента России о введении продовольственного эмбарго (согласно ему был запрещен ввоз некоторых продуктов из Евросоюза, США, Норвегии и других государств). Сообщение в разделе «Объявление» добавил один из зарегистрированных на сайте пользователей. В его профиле было указано, что он представлял ООО «Балканский торговый дом», которое прекратило свою деятельность в 2018 году.

Спустя семь лет после публикации объявления им заинтересовалась Оренбургская транспортная прокуратура, которая увидела в распространении этой информации угрозу интересам и безопасности РФ. Ведомство просило суд признать информацию запрещенной и ограничить доступ к ресурсу. После того, как владелец сайта узнала об иске, объявление было удалено.

«Суд принял такое решение несмотря на то, что объявление было размещено за год до начала действия запрета на ввоз овощей из Польши, а организация, которая продавала эту капусту, давно прекратила свою деятельность. Мы настаивали на том, что информация, потерявшая свою актуальность, не может быть признана запрещенной, потому что сама по себе не создает никакой угрозы безопасности государства. Также суд удовлетворил требование о блокировке страницы, на которой раньше было это объявление. Мы несколько раз пытались обратить внимание суда на тот факт, что закон позволяет блокировать только те страницы, на которых есть запрещенная информация. В этом случае объявление было удалено, поэтому и блокировать страницу оснований нет. Но наши доводы суд проигнорировал», — рассказала Екатерина Шмыгина, юрист Центра защиты прав СМИ.