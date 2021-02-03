Как наказывали журналистов и СМИ в 2020 году

«Сорокин хвост» и пекинская капуста
САТИРА КАК ФЕЙК
11 ноября 2020 года Богородский городской суд (Нижегородская область) признал журналиста Александра Пичугина виновным в совершении преступления по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
Поводом для возбуждения уголовного дела о распространении фейк-ньюс стал пост в Telegram-канале «Сорокин хвост», опубликованный в апреле 2020 года. В нем говорилось, что в России проходит «спланированная акция по инфицированию смертельно опасной болезнью». Акция якобы развязана представителями конкретной организации, чьи имена, пароли и явки есть у представителей правоохранительных органов. Позже журналист уточнил, что имел в виду празднование Вербного воскресенья и массовое посещение храмов верующими несмотря на введение в Нижегородской области ограничений из-за пандемии.
Защита настаивала на том, что в деле нет состава преступления, так как Александр Пичугин не сообщал о фактах, а высказывал личное мнение. Это подтвердили и эксперты. Сам журналист заявлял, что хотел убедить читателей оставаться дома, не участвовать в массовых мероприятиях и не посещать места скопления людей, где велик риск заражения COVID19.
Гособвинение просило для журналиста наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.
«Мы считаем, что суд неправильно оценил спорный текст Александра Пичугина, вошел в противоречие с той экспертизой, которую сам и назначил и которую провели специалисты Приволжского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. В выводах этой экспертизы было указано, что текст Пичугина представляет собой оценочное суждение, развернутую метафору. Если в тексте и присутствуют утверждения, то только о тех фактах, которые являются общеизвестными и легко верифицируются. Поэтому, по мнению защиты, суд в этом деле неправильно применил уголовный закон. Мы считаем этот приговор необоснованным и, безусловно, будем его обжаловать, добиваясь полного оправдания журналиста», — заявил адвокат журналиста Тумас Мисакян.
ГДЕ ТВОЙ АУСВАЙС?
В Кемеровской области летом 2020 года мировой суд вынес предупреждение за сотрудничество с польским телеканалом без аккредитации при МИД России. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
В марте 2020 года журналист собирал материал для телекомпании «Белсат TV», которая зарегистрирована в Польше. Во время съемки одиночных пикетов его задержали полицейские и составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ. По мнению представителей правоохранительных органов, журналист должен был получить аккредитацию при МИД России. Мировой суд согласился с этим выводом.
Часть 1 статьи 19.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за «осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно». Для работы журналистов в России не требуется получение лицензии или каких-то других разрешений. Роман Янченко — журналист-фрилансер, сотрудничающий со многими СМИ, он имеет российское гражданство и постоянно проживает в нашей стране. Соответственно, для работы ему не нужна аккредитация при МИД РФ.
По словам директора и ведущего юриста Центра Галины Араповой, это решение в очередной раз показывает, что государственные органы, в том числе и суды, неправильно понимают смысл аккредитации.
«Аккредитация — это не разрешительная процедура, которая дает человеку статус журналиста. Журналист, в том числе и сотрудничающий с иностранными СМИ, но не являющийся их штатным сотрудником и не имеющий статус зарубежного корреспондента, может работать и без аккредитации. Поэтому, на наш взгляд, статью применили неправильно. И это очень опасный прецедент, поскольку, используя этот инструмент, власти могут преследовать российских граждан, которые сотрудничают с иностранными СМИ в качестве журналистов», — сказала медиюрист.
ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Центральный районный суд Оренбурга на заседании 16 декабря 2020 года признал запрещенным объявление о продаже пекинской капусты из Польши и постановил ограничить доступ к странице сайта Agrobook.ru, на которой была размещена эта информация. Таким образом, суд полностью удовлетворил иск Оренбургской транспортной прокуратуры.
Объявление о продаже пекинской капусты из Польши было опубликовано на сайте Agrobook.ru (принадлежит издательскому дому «Крестьянин») в 2013 году, то есть примерно за год до вступления в силу указа президента России о введении продовольственного эмбарго (согласно ему был запрещен ввоз некоторых продуктов из Евросоюза, США, Норвегии и других государств). Сообщение в разделе «Объявление» добавил один из зарегистрированных на сайте пользователей. В его профиле было указано, что он представлял ООО «Балканский торговый дом», которое прекратило свою деятельность в 2018 году.
Спустя семь лет после публикации объявления им заинтересовалась Оренбургская транспортная прокуратура, которая увидела в распространении этой информации угрозу интересам и безопасности РФ. Ведомство просило суд признать информацию запрещенной и ограничить доступ к ресурсу. После того, как владелец сайта узнала об иске, объявление было удалено.
«Суд принял такое решение несмотря на то, что объявление было размещено за год до начала действия запрета на ввоз овощей из Польши, а организация, которая продавала эту капусту, давно прекратила свою деятельность. Мы настаивали на том, что информация, потерявшая свою актуальность, не может быть признана запрещенной, потому что сама по себе не создает никакой угрозы безопасности государства. Также суд удовлетворил требование о блокировке страницы, на которой раньше было это объявление. Мы несколько раз пытались обратить внимание суда на тот факт, что закон позволяет блокировать только те страницы, на которых есть запрещенная информация. В этом случае объявление было удалено, поэтому и блокировать страницу оснований нет. Но наши доводы суд проигнорировал», — рассказала Екатерина Шмыгина, юрист Центра защиты прав СМИ.