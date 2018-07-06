В Минкомсвязи поддержали отмену уголовного наказания за репосты

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало проект об исключении уголовной ответственности за репосты в интернете. Об этом заявил замдиректора департамента государственной политики в области СМИ Минкомсвязи Арсений Недяк.

Декриминализацию статьи за репосты экстремистской информации обсуждали на экспертном совещании Общероссийского народного фронта, которое было посвящено правоприменительной практике в сфере противодействия экстремистской деятельности, сообщают РИА новости.

Евгений Зайцев, начальник управления контроля и надзора сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора,

выступил за ускорение процесса по признанию материала экстремистским, уточнив, что он увеличивается в интернете с большой скоростью.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов предложили исключить уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта стало «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах» интернета, отмечают авторы инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит

данную идею.

Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле считают неуместным формалистский подход к теме наказания за репосты информации экстремистского толка, вопрос надо регулировать:

Спрашивали президента по этой теме, он говорил, что здесь формалистский подход неуместен, когда это приобретает гипертрофированные формы. Поэтому, конечно, вопрос нужно регулировать. Это не значит, что нужно способствовать распространению какой-то экстремистской и иной запрещенной информации, но, конечно, нужно оградить граждан от каких-то случаев, которые являются даже не курьезными, но весьма резонансными. Поэтому, безусловно, эта тема есть, но здесь нужен очень внимательный подход с тем, чтобы соблюсти баланс.

Елена Афанасьева, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, также поддержала отмену уголовной ответственности, отметив, что это не очень справедливо.

По ее словам, нельзя наказывать человека за позицию, которая идет вразрез с общим мнением:

Такие перепосты — это самое безопасное, что может сделать человек с точки зрения законодательства.

По мнению Афанасьевой, отмена уголовного законодательства за репосты не должна распространяться на ответственность за перепост материалов, содержащих призывы к насилию в отношении и людей, и животных.