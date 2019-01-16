Диалог, перешагнувший за век: Юрий Пургин

— Я познакомился с журналом еще в школе, когда решил поступить на факультет журналистики. Звучные тогда были в нашей профессии имена: Валерий Аграновский, Инна Руденко, Анатолий Рубинов. И все они выступали тогда в ЖУРНАЛИСТЕ. Много позже дебютировал в качестве автора с материалом об «Алтапрессе» у Софьи Дубинской, которая тогда работала в журнале. Имел честь общаться с тремя редакторами журнала и состоять в его редколлегии.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Любимая рубрика, с которой всегда начинал читать журнал, — «Издательский бизнес». В рамках этой рубрики ЖУРНАЛИСТ совместно с АНРИ подготовил немало интереснейших, а главное — реально полезных публикаций. Лучшие материалы, которых жду с нетерпением, — об опыте друзей и коллег, которых ценю и люблю за самоотверженное служение профессии.

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Я оптимист по должности и по характеру. Поэтому склонен видеть возможности даже тогда, когда проблемы окружают со всех сторон. Не устаю повторять: нас ждет ренессанс журналистики. Люди устанут от пропаганды и бесконечного фастфуда френдлент, информационную рутину возьмут на себя роботы, а по-настоящему увлекательно рассказывать людям о людях будут только профессионалы. Важно только, чтобы к этому времени мы смогли создать живые бизнес-модели, способные окупать затраты на эту работу. Чем, собственно, сегодня и занимаемся.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— В день рождения желаю редакции заработать побольше денег. А еще — найти себя в новом цифровом мире, сохраняя лучшие традиции и приобретая дополнительные полезные свойства. Привлечь на свою сторону новое поколение в профессии, укрепить свои позиции в качестве центра коммуникаций журналистского сообщества. Мы поможем.