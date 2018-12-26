CJR: мобильные уведомления становятся отдельной платформой для распространения контента

Свежее исследование от The Tow Center for Digital Journalism показывает, что изменилось во восприятии мобильных уведомлений как способа дистрибуции контента.

• В среднем количество еженедельных уведомлений выросло на 16 % по сравнению с прошлым годом — с 22,4 на приложение до 26. А, например, Washington Post делает в среднем 71,5 уведомлений в неделю.

• Средняя длина сообщения также выросла — на 30 %.

• Rich-уведомления (фото, видео или хотя бы эмодзи) используют чуть более 20 % изданий.

• Один из основных трендов в 2018 году заключается в том, что уведомления теперь не только про breaking news. Издания делают рассылки пушей и для материалов других форматов: обзоры, аналитика, интервью и т.п. И как результат — в пуши приходят бренды.

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