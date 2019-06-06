220 лет со дня рождения Пушкина: зачем поэт стал журналистом

Мы не знаем, получил ли автор послания «К другу стихотворцу» гонорар, но доподлинно известно, что отстаивание авторского права на печатное слово — одна из пожизненных забот Пушкина, чему свидетельство — многочисленные письма и статьи разных лет, при этом у него речь идет не только о художественной литературе в узком смысле слова, но и о том, что мы теперь назвали бы публицистикой. Этот предмет занимает его буквально до последних дней перед дуэлью. 16 декабря 1836 года, отвечая на письмо французского посла Баранта, содержащее просьбу рассказать о «правилах, касающихся литературной собственности в России», Пушкин пишет: «Литература стала у нас значительной отраслью промышленности лишь за последние лет двадцать или около того. До тех пор на нее смотрели только как на изящное и аристократическое занятие». Он отдает должное Николаю I, узаконившему авторское право: «Литературная собственность была признана нынешним государем». И подробно излагает соответствующий закон, многие положения которого, кстати, звучат и сейчас весьма актуально (например, запрет «контрафакции», то есть незаконной перепечатки текстов, в том числе переводных, иначе говоря — того, что теперь именуется пиратством).

Французский посол интересовался русским законодательством не зря: во Франции тогда лишь начинала работать «Комиссия по установлению правил о литературной собственности», которая хотела бы воспользоваться «текстами законов, указов и распоряжений», а также личными мыслями самого Пушкина на сей счет.

О первых наставниках поэта, тех самых, кем «чистая лампада возжена», кажется, известно все. Но мало обращается внимание на одну деталь: как просветители, общественные деятели они не могли обойтись без публицистики, журналистики — без прессы. Малиновский еще до того, как стал директором Лицея, издавал журнал «Осенние вечера». Страстный проповедник просвещенной государственности, взаимной ответственности власти и граждан, Куницын через два года после окончания Пушкиным Лицея затеял журнал «Россиянин XIX века». Поэту отводилась в будущей редакции как бы роль летописца современности. А что такое журналистика вообще, если понимать и принимать ее всерьез, как не летопись текущих событий? И что такое та половина пушкинского творчества (или много больше половины — кто считал, да и как считать?), которую принято называть «гражданской лирикой», «тираноборчеством» и т.п., как не прямое, по горячим следам отражение необъятно несущейся жизни?

Но не только многие поэтические произведения Пушкина могут быть уподоблены публицистике — по стилю, пафосу, общественной цели и роли. Поэт был плодовитым журналистом и в буквальном, так сказать, узком смысле слова: немалое число им написанного предназначалось специально для периодической печати.

Поэтом можешь ты не быть, но журналистом…

Это немудреная переделка знаменитой некрасовской строки для нас, студентов-пятидесятников журфака МГУ, звучала в свое время как расхожая реплика из капустника. Тогда на факультет журналистики шли по преимуществу из склонности к литературному творчеству, со смутной мечтой, а то и с твердым расчетом, что газета выведет в писательство… Увы, большинству предстояло пережить горькое, а иным и трагическое разочарование. Не то предчувствуя такой исход, не то зарекаясь от него, мы и посмеивались: «Поэтом можешь ты не быть, но журналистом быть обязан». Однако это вовсе не означало, что мы презирали журналистику как некий «низший» сорт литературного труда, напротив, будущая профессия представлялась поприщем общественного служения, может быть, даже подвижничества.

В пятьдесят шестом нам крепко дали по рукам. Когда теперь вспоминаешь знаменитый «бунт» нашего четвертого курса, понимаешь, что в основе «возмущения» была попытка сопротивляться крушению иллюзий — не столько каким-то идеологическим установкам, сколько приземленному, грубо утилитарному пониманию профессии.

Спор о том, учить ли будущих журналистов лишь практическому (техническому, политологическому, правовому) содержанию профессии, то есть тому, что им непосредственно пригодится в редакционных буднях, или взваливать им на плечи весь тяжкий багаж человеческой культуры и нравственности, не утихает и поныне как у нас, так и за рубежом. Практицизм при этом явно берет верх. И добро бы только профессиональный. Сегодня входит в моду, диктует «хороший тон» практицизм моральный. И, наконец, просто коммерческий, «хватательный», выдающий себя за некую фатальную неизбежность. Противостоять этому течению невероятно трудно. Может быть, станет полегче, если взять в союзники Пушкина.