Оксана Пушкина — о журналистике, политике и законе против насилия в семье

Декриминализация побоев в 2017 году стала большой ошибкой, мы дали опасный сигнал насильникам, укрепив их веру в собственную безнаказанность. Жертвы же поняли, что государство не будет их защищать. В результате проблема семейно-бытового насилия была вытеснена еще дальше в «слепую зону», что констатируют сейчас руководители силовых ведомств — МВД и Следственного комитета. Ошибки нужно исправлять, поэтому так важно сейчас принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Нужно прямо сказать жертвам: мы на вашей стороне, вы имеете право на сострадание общества и на защиту государства. Не бойтесь рассказать о своей беде! Как человек, который пришел в политику из журналистики, я уверена, что о домашнем насилии нужно говорить открыто и публично, эту болезнь можно победить только так.

— Домашнее насилие — общемировая проблема. Что делать?

— Доказано: чем выше уровень образования в государстве, тем ниже уровень домашнего насилия. В Афганистане 72% женщин не умеют читать и писать, потому что вместо школы афганских девочек выдают замуж. Там и в соседнем Пакистане женщины абсолютно бесправны, заподозренную в измене жену могут убить или подвергнуть групповому изнасилованию. Чудовищные вещи происходят в Африке: Конго бьет рекорды по числу изнасилований, а в Мали девочек по-прежнему массово подвергают женскому обрезанию, хотя многие фетвы ислама признают эту калечащую операцию тяжелым грехом. Уголовный кодекс Нигерии дает право мужьям бить своих жен в исправительных целях. Декриминализировав побои, Россия однозначно шагнула туда, в сторону Африки. В цивилизованном мире домашнее насилие уже много лет рассматривается как нарушение прав человека. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин вступила в силу в 1981 году, Россия ее ратифицировала. Для контроля над исполнением конвенции был создан специальный международный комитет, который, в частности, определяет обязательства государств по борьбе с домашним насилием. Законы о противодействии домашнему насилию приняты уже в 127 странах мира — это не какое-то модное западное поветрие, а общепринятая мировая практика. По своим международным обязательствам и Россия должна иметь такой закон, но у нас его пока нет.

— Расскажите о своем опыте работы журналистом в США.

— Я стажировалась в США с 1993 по 1997 год, делала цикл программ «Американские встречи с Оксаной Пушкиной» для петербургского телевидения. Моими героями были россияне, которые первыми поехали за океан учиться и работать, а также американские и европейские звезды, интересовавшиеся Россией. Кроме того, я изучала менеджмент и маркетинг частных телевизионных станций — в то время для нас это было очень ново и востребовано. Поняла, как нужно выстраивать сетку вещания, приобрела все необходимые навыки в управлении телеканалом. Кроме того, я получила профессию lifestyle consultant — это специалист-психолог, который учит клиента правильно питаться, строить отношения в семье, жить, радоваться, зарабатывать, не бояться неудач и идти к новым победам. Но все время скучала по России и считала дни до возвращения домой в Петербург. Однако судьба распорядилась иначе — меня ждало «Останкино».

— Программы «Женские истории» и «Женский взгляд с Оксаной Пушкиной» открыли жанр документальной мелодрамы, изменили «лицо» нашего ТВ. Как это было?

— Успех пришел не сразу. Сначала мне предстояло найти свою уникальную авторскую интонацию. Помню, как в 1997 году Саша Любимов пригласил меня в Москву, и я отправилась на переговоры в телекомпанию ВИД. Села в самолет «Аэрофлота» и очень нервничала, меня буквально трясло. Я давно не была в России, не понимала, что здесь происходит, не знала, что меня ждет и так далее. Но вдруг вышла стюардесса и своим мягким, ласковым «аэрофлотским» голосом стала говорить: «Уважаемые пассажиры, наш самолет…» Я успокоилась и почему-то надолго запомнила ее интонацию.

Когда я вернулась в Россию, здесь все бурлило и кипело. По всей стране проходили акции протеста против невыплаты зарплаты, Радуев взрывал железнодорожные вокзалы на юге России, в Чечне одного за другим похищали коллег из ТАСС, «Радио России», НТВ, телекомпании ВИД… В эфире постоянно звучала стрельба, плач, вой милицейских сирен, а «человек, похожий на генерального прокурора», проказничал в бане. России только предстояло выйти из крутого пике «лихих девяностых», и люди были на взводе. Я чувствовала, что должна успокаивать зрителей и возвращать их в зону комфорта. Вспомнив интонацию стюардессы, я поняла, что с экрана буду говорить так же — легко, спокойно и доверительно. И это сработало! У моих программ появился неповторимый голос, который удерживал людей у телевизора.

— Ваши рецепты успеха?

— Как тележурналист я за крупный план без изъянов. Кто-то называет это «гламур» или «глянец», но я с такими определениями не согласна. Я лишь хочу, чтобы люди смотрели мои программы, не отвлекаясь на нарушения в мимике и речи героев. При монтаже мы без сожалений отказывались от неудачных планов, вырезали все слова-паразиты, чтобы изнанка речи не отвлекала от смысла. Техническая работа не менее важна, чем творческая. И я очень благодарна своим режиссерам, операторам, монтажерам — это была команда невероятных профессионалов, часто мы работали по ночам, доводя программы до совершенства. Каждое экранное произведение было очень тщательно отшлифовано, таков был мой стиль, в этом смысле я перфекционистка.

— Что было тогда самым важным? Любимые герои?

— Я вернулась в Россию в 1997 году, причем не в Петербург, где училась и работала, а в Москву, и стала строить свою телевизионную карьеру с нуля. Друзей в Москве у меня тогда не было, ими стали первые герои моих программ — это по-прежнему мои самые родные люди: Ира Роднина, Лайма Вайкуле, Надя Бабкина, Галина Борисовна Волчек… До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что Галины Борисовны нет с нами. Светлая ей память.

Но я не хочу делить своих героев на лучших и худших, ко всем у меня остались теплые чувства, потому что каждую личную историю я пропускала через свое сердце. Я радовалась и страдала вместе со своими героями, в этом секрет успеха моих телепроектов.

— Что можете сказать о современной тележурналистике?

— Мне нравится, как работают российские телекомпании в техническом смысле, особенно Первый канал и НТВ. Здесь все суперпрофессионально: картинка, текст, интонации. Очень качественно, наглядно, понятно.

Но, к сожалению, за технической безупречностью часто скрывается пустота и отсутствие свежих смыслов. То, что раньше было развлекательной публицистикой, теперь — сплошь ток-шоу. В основе публицистики, пусть и развлекательной, лежит правда жизни, ток-шоу — это только развлечение и постановка. Когда в 2002 году стала выходить программа «Окна», многим она казалась неприемлемой. Теперь все телевидение работает подобным образом, и это никого не удивляет. Я была ведущей ток-шоу, и я знаю, что тебе говорят в наушник про вновь пришедшего в студию героя: «А ну-ка раздразни его так, чтобы он дал по морде своему свату или брату». И это, конечно, ужасно.

— Сложный вопрос — журналистика и политика. Как вы сочетаете эти подходы? Считаете ли себя журналистом по‑прежнему?

— Журналистика стала для меня стартовой площадкой в большую политику. «Женский взгляд» ведь был не просто телепрограммой, за кадром работала настоящая общественная приемная. Каждый день мне приходили письма с криками о помощи. И я старалась помочь: кому-то устроиться на работу, кому-то найти жилье, пройти лечение, подать в суд и так далее. Я поднимала в своих программах все проблемы, с которыми сейчас борюсь на законодательном уровне: домашнее насилие, сексуальные домогательства на работе, нежеланные роды, драматические разводы… Через мою программу прошло больше тысячи героев, и я поняла, что многие их проблемы носят системный характер из-за недостатков действующего законодательства. Тогда я решила заняться общественной работой, возглавив комиссию по социальным вопросам в Общественной палате Московской области. Затем по предложению губернатора Андрея Воробьева стала уполномоченным по правам ребенка в Подмосковье. Это была тяжелая правозащитная работа, но благодаря ей я нашла много неравнодушных и активных людей, которые и сейчас работают со мной в одной команде. Но главное, что, оказавшись внутри системы, я поняла, как устроена исполнительная власть, что федеральные законы часто несовершенны и изменить ситуацию на уровне региона порой просто невозможно. Тогда я решила баллотироваться в Государственную думу. Это решение далось мне непросто, праймериз и выборы в одномандатном округе стали для меня настоящим испытанием, это было как полет в космос с Байконура. Но я победила, став депутатом и заместителем председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Каждый шаг в моей политической карьере был осознанным, и сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все сделала правильно.