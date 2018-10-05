В Совете Федерации журналистов назвали «важным призом» для террористов

Попадающие в плен к террористам журналисты являются для них «важным призом» для привлечения внимания к их деятельности, сообщил Алексей Пушков на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященному обсуждению законопроекта о социальных гарантиях к журналистам в «горячих точках»:
Для террористических организаций... журналист это очень важный приз, я бы так сказал/
Он пояснил, что террористы неслучайно распространяют кадры расправ именно над журналистами:
Потому что это максимальное привлечение на себя общественного внимания, внимания прессы. А мы с вами понимаем, что для террористов такое внимание это не только подтверждение их способности действовать и их заявки на особую роль, но это еще и способ рекрутирования новых последователей.
Источник: RNS