В Совете Федерации журналистов назвали «важным призом» для террористов

Попадающие в плен к террористам журналисты являются для них «важным призом» для привлечения внимания к их деятельности, сообщил Алексей Пушков на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, посвященному обсуждению законопроекта о социальных гарантиях к журналистам в «горячих точках»:

Для террористических организаций... журналист это очень важный приз, я бы так сказал/

Он пояснил, что террористы неслучайно распространяют кадры расправ именно над журналистами: