Путешествие из Петербурга в Севастополь. Часть 2

В прежние времена, до пятилетнего перерыва в железнодорожном сообщении с Крымом, поезд №7 следовал через Москву, на добрых полчаса останавливаясь на Курском вокзале. Поэтому состав пассажиров несколько менялся: выходили те, кто просто перемещался их одной столицы в другую, и заходили те, кому нужно было ехать в направлении полуострова. Теперь же станции «Москва» в маршруте «семерки» не значится. Правда, это не сильно меняет дело. К вечеру первого дня следования пассажиры, глядя в темные окна на хорошо, по-московски, освещенные высотные дома, долго вслух гадают, что за местность наблюдают. Пока из тумана совершенно отчетливо не показывается расцвеченная в триколор Останкинская телебашня.

Удивлению пассажиров нет предела. По очереди они вскакивают с мест и бегут к началу вагона, где висит расписание остановок, думая, что, наверное, что-то проглядели, читая его раньше. И в очередной раз не найдя там Москвы, решают, что расписание подверглось изменениям — возможно, в связи с тем, что это первый поезд, и не сделать остановку в столице страны, связавшей свою основную территорию с новым самым длинным мостом в Европе, было бы просто странно. Успокоившись этой коллективной версией, пассажиры вновь усаживаются у окон и ждут, когда появится перрон с радостными москвичами и гостями столицы, флагами, камерами и оркестром.

Но поезд останавливается, не доехав до Ленинградского вокзала. И, постояв некоторое время с закрытыми дверями в полной темноте, уезжает на Казанское направление. Так что первой крупной станцией, на которой состав находится больше десяти минут, за которые удается оббежать привокзальные газетные киоски, в 1:51 ночи становится Рязань-2.

Несмотря на столь поздний час, на вокзале обнаружено целых три работающих точки по продаже прессы. И лишь одна местная газета — «Мещерская сторона». На «шапке» стоит маркировка «16+», хотя рядом — девиз «Областная газета для всей семьи». Под стать девизу и первополосные анонсы:

ОТ ЛЮБИМОГО МУЖА — В ОКНО. Спасаясь от разъяренного главы семейства, 27-летняя рязанка получила жуткие увечья, прыгнув со второго этажа

МЛАДШИЙ БРАТ НЕ СМОГ СПАСТИ СТАРШЕГО ИЗ ОГНЯ. Инвалид сгорел в бане, пока родственник звал на помощь

Дмитрий ДИБРОВ: «Моя доктрина воспитания детей: мир не шайка прохиндеев, а собрание чудес»

Как разделить совместное ИМУЩЕСТВО ДО РАЗВОДА?

Получить диплом ПОМЕШАЛА РЕВНОСТЬ. Студент столичного вуза жестоко расправился с поклонником своей подруги

Род людской из века в век ТУПЕЕТ — ЭТО ФАКТ

И единственный анонс публикации на тему транспорта:

Проезд ПОДОРОЖАЕТ. За школьную карту родителям придется отдавать уже 410 рублей

Все остальные страницы 32-полосного еженедельника «Мещерская сторона» изобилуют текстами на темы здоровья, детей, питания, дачи и огорода, коммунальных платежей и жизни звезд шоу-бизнеса. Значительное внимание уделяется происшествиям, причем не только местным: рязанских журналистов взволновали и смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, и арест бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, и учебная тревога в одной из школ Нового Уренгоя, и взрыв дома в Германии, и пожар в Австралии, и землетрясение на Филиппинах. Еще одной важной темой они посчитали приближение Нового года. Приближение же первого поезда Санкт-Петербург — Севастополь к Рязани не осветили никак.

Продолжение следует. Как и поезд.