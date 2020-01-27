Путешествие из Петербурга в Севастополь. Часть 4

Словом, «Россошанские ведомости», как и ее федеральная сестра, газета деловая. Издается тиражом 1000 экземпляров. Из нее каждый россошанец может узнать много деловых новостей. Например, кто продает «4-комнатную квартиру по пер. Тимирязева, р-н птицефабрики, 61 м, ремонт, пласт. окна, 4/5», а кто «4-комнатную квартиру по ул. Свердлова, 69 м, 2 балкона, 4/5 или обмен на две 1-комн. кв. в любом районе города, кроме птицефабрики». Кто «комнату в общ. по ул. Луговая, сем. типа, 18 м, батареи поменяны, космет. ремонт, все места общ. польз. только на две семьи, душ. кабина, кухня 6 м, на кух. машинка автомат, электроплита, гарнитур, раковина», а кто «дом по ул. К. Лужок , 71 кв. м, газ, недорого». Причем именно «по»: недвижимость у россошанцев располагается не в переулках и не на улицах, а исключительно по переулкам и по улицам. И это, пожалуй, самое содержательное, что пассажир поезда Санкт-Петербург — Севастополь может узнать о городе и районе из газеты «Россошанские ведомости». В общем, 24 полосы бесплатных объявлений мелким шрифтом, перемежаемых рекламными модулями, читать которые очень неудобно: газета разваливается в руках по страницам из-за того, что в МУП «Издательский Дом», где она печатается, тетрадки почему-то не вкладывают друг в друга, и номер выглядит, как пачка бумаги, предназначенной для использования в хозяйственных целях.

Ровно так же выглядит и газета «Россошанский курьер», хотя она выходит всего на 6 полосах, лист, на котором отпечатаны 3-я и 4-я, существует отдельно от тетрадки. Удивление пропадает, если обратить внимание на выходные данные: учредитель и издатель все тот же МУП «Издательский Дом». Несмотря на заявленную там же тематическую направленность «информационно-рекламное издание», рекламы в этой газете, выходящей тиражом 3097 экземпляров (в том числе 735 pdf), практически нет. А вот информация присутствует. В частности, транзитный читатель может узнать о системе местной власти, которую отличает странное на взгляд проезжающего дублирование: помимо главы Россошанского муниципального района (В. М. Сисюк), существует глава администрации Россошанского муниципального района (Ю. В. Мишанков), а кроме главы администрации городского поселения г. Россошь (В. А. Кобылкин), функционирует глава городского поселения г. Россошь (Э. М. Марков). Так что с Днем энергетика и Днем спасателя со страниц «Россошанского курьера» поздравляют не только Сисюк и Кобылкин, но и Марков и Мишанков. Диву даешься, сколько общих слов могут содержать четыре бессодержательных текста. Остается только надеяться, что методы управления районом и городом у двойного руководства ярче и эффективнее.

Но узнать об этом из местной прессы не представляется возможным: остальные публикации «Россошанского курьера» посвящены местному образованию, спорту, медицине, садоводству и, опять-таки, поздравлениям кого-нибудь с чем-нибудь. Этим же темам посвящена и самая тиражная (5321 экземпляр, в том числе 659 pdf) из обнаруженных районных газет «За изобилие». Ее название, наверное, больше подходило бы для рекламной, чем «Россошанские ведомости». Однако значится она как общественно-политическая. Причем выходит с 1928 года — со времен, когда изобилие было понятием отнюдь не капиталистическим. Но так же, как и теперь, про население писали только в свете достижений да поздравлений, а про руководителей — либо хорошо, либо ничего.

Про первый поезд Санкт-Петербург — Севастополь не написали даже хорошо. Как и в Лисках, в Россоши местные жители подходили к составу пофотографироваться — вероятно, для соцсетей. Наверное, оттуда же о его прибытии они и узнали. Потому как из газет, продающихся тут, узнать не могли точно.

Продолжение следует. Как и поезд.