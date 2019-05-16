Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ в Сочи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песков.

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. Его итоги будут подведены на пленарном заседании 16 мая. В числе ключевых тем нынешнего форума — реализация нацпроектов и защита прав журналистов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.