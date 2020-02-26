Путин исключил суету и спешку в расследовании дела Голунова

Активная позиция общественности сыграла важную роль в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», — сказал он.

По словам Путина, сейчас в расследовании дела Ивана Голунова «ситуация развивается, работают правоохранительные органы». Президент подчеркнул, что в этом деле не нужна спешка. «Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или чтобы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени», — заявил глава государства.