Путин: Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если для этого не будет оснований

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет признан иностранным агентом, если для этого не будет оснований. Об этом заявил в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент Владимир Путин.

В ходе пленарного заседания, модератор ведущая телеканала CNBC Хедли Гэмбл попросила Владимира Путина заверить общественность в том, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом. Она добавила, что сам Муратов опасается этого.

«Если он не нарушит российский закон, и он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений», - сказал Путин, добавив, что вне зависимости от заслуг, «нужно исполнять российские законы».

Он также отметил, что закон об иноагентах был придуман не в России, а в США в 1930-х годах, и используется до сих пор, в том числе в отношении российских СМИ. «Почему в США можно, а у нас нельзя. И там, и у нас делается это только с одной целью - для защиты внутриполитических процессов от влияния из вне. И иноагенты, им не запрещается ни политическая, ни какая другая деятельность, они просто должны зарегистрироваться в качестве таковых», - отметил президент РФ.

Президент заявил, что считает ненормальным, когда сотрудники СМИ подвергаются преследованию.

«Я считаю, что ненормально, когда преследуют журналистов. Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит», - сказал Путин.

Он добавил, что это является результатом внутреннего развития страны и ее демократических процессов. В то же время президент отметил, что сложно найти другие страны, где СМИ финансируются из государственных источников и занимают непримирительную позицию к властям, как в России.

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира в 2021 году главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».