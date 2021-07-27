Путин наградил журналистов НТВ почетными грамотами и благодарностями

Главный редактор Татьяна Миткова и другие сотрудники НТВ были удостоены почетных грамот и благодарности президента России за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

Почетные грамоты получили: Тамара Гаврилова -- первый замдиректора НТВ, Сергей Холошевский -- корреспондент, Борис Яшин — руководитель службы выпуска программной дирекции.

Благодарность объявлена телеведущим Лилии Гильдеевой, Кириллу Позднякову, журналистам Вадиму Глускеру, Елизавете Листовой и другим сотрудникам НТВ.

Соответствующее распоряжение президента опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации.