Путин наградил журналистов НТВ почетными грамотами и благодарностями

Июл 27, 2021

Главный редактор Татьяна Миткова и другие сотрудники НТВ были удостоены почетных грамот и благодарности президента России за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. 

Почетные грамоты получили: Тамара Гаврилова -- первый замдиректора НТВ, Сергей Холошевский -- корреспондент, Борис Яшин — руководитель службы выпуска программной дирекции.  

Благодарность объявлена телеведущим Лилии Гильдеевой, Кириллу Позднякову, журналистам Вадиму Глускеру, Елизавете Листовой и другим сотрудникам НТВ.

Соответствующее распоряжение президента опубликовали в понедельник на официальном портале правовой информации. 

Источник: Лениздат
 
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