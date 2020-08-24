Путин наградил журналистов за вклад в развитие средств массовой информации

Владимир Путин присвоил звания заслуженных журналистов Российской Федерации сотрудникам СМИ:
БАРАНЦУ Виктору Николаевичу — военному обозревателю акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», город Москва
МАЖЕИКЕ Кипрасу-Стасису-Арасу Иозовичу — профессору кафедры телевидения и радиовещания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия медиаиндустрии», город Москва
ПАХОМОВУ Александру Августовичу — ответственному выпускающему редакции международной информации федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», город Москва
ПРИБЫТКОВУ Константину Федоровичу - руководителю представительства ИТАР-ТАСС в Швейцарской Конфедерации, г.Женева
САПОЖНИКОВОЙ Талине Михайловне - обозревателю акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», город Москва
СВИСТУНОВОЙ Ольге Валентиновне - специальному корреспонденту редакции социальной и гуманитарной информации федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», город Москва
ФРОЛОВОЙ Лилии Валентиновне — директору —- главному редактору муниципального унитарного предприятия редакции газеты «Выксунский рабочий», Нижегородская область.
Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации. Редакция ЖУРНАЛИСТА поздравляет коллег!