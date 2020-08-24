Путин наградил журналистов за вклад в развитие средств массовой информации

Авг 24, 2020

Владимир Путин присвоил звания заслуженных журналистов Российской Федерации сотрудникам СМИ:

БАРАНЦУ Виктору Николаевичу — военному обозревателю акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», город Москва

МАЖЕИКЕ Кипрасу-Стасису-Арасу Иозовичу — профессору кафедры телевидения и радиовещания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия медиаиндустрии», город Москва

ПАХОМОВУ Александру Августовичу — ответственному выпускающему редакции международной информации федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», город Москва

ПРИБЫТКОВУ Константину Федоровичу - руководителю представительства ИТАР-ТАСС в Швейцарской Конфедерации, г.Женева

САПОЖНИКОВОЙ Талине Михайловне - обозревателю акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», город Москва

СВИСТУНОВОЙ Ольге Валентиновне - специальному корреспонденту редакции социальной и гуманитарной информации федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», город Москва

ФРОЛОВОЙ Лилии Валентиновне — директору —- главному редактору муниципального унитарного предприятия редакции газеты «Выксунский рабочий», Нижегородская область.

Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации. Редакция ЖУРНАЛИСТА поздравляет коллег!

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