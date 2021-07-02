Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России

Президент РФ Владимир Путин назначил экс-главу ТАСС Виталия Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», - говорится в сообщении пресс-службы.

Игнатенко родился 19 апреля 1941 года в Сочи. В 1963 году он окончил факультет журналистики МГУ. Работал в газете «Комсомольская правда», начинал стажером, а закончил первым заместителем главного редактора. В конце 1980-х годов руководил журналом «Новое время», в 1990-1991 годах был помощником президента СССР Михаила Горбачева, главой его пресс-службы.

28 августа 1991 года был назначен генеральным директором ТАСС и возглавлял агентство до 17 сентября 2012 года. Одновременно с мая 1995 года по март 1997 года был заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы, связанные со средствами массовой информации.

С 1999 года занимает пост президента Всемирной ассоциации русской прессы и председателя правления Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП. В 2008 году назначен послом Доброй воли ЮНЕСКО, входит в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В октябре 2012 года Игнатенко был избран депутатом Заксобрания Краснодарского края по списку «Единой России». В ноябре 2012 году досрочно сложил депутатские полномочия и был назначен членом Совета Федерации, занимал пост первого заместителя председателя комитета по международным делам. С ноября 2018 года Игнатенко возглавляет Совет по Общественному телевидению России.

Награжден множеством госнаград, в том числе орденами Дружбы народов (1975, 1980), «За заслуги перед Отечеством» II (2011), III (2005) и IV (1999) степеней, Александра Невского (2014). Имеет ордена «За дипломатические заслуги» I степени (Республика Корея, 2000), «За заслуги» (Украина, 2001), «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 2009), «Достлуг» («Дружба»; Азербайджан, 2011). Заслуженный работник культуры России. Заслуженный журналист РФ (2018).