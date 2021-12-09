Путин обсудит закон о СМИ-иноагентах на заседании Совета по правам человека

Сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по правам человека в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля. Глава СПЧ доложит о работе по выявлению нарушений прав в колониях и представит предложения по изменению закона о СМИ-иноагентах.

Члены СПЧ подготовили три поправки в законы об иностранных агентах: о получении международных премий, о порядке включения в список иноагентов и о маркировке личной информации в соцсетях.

Сейчас в реестре Минюста 103 человека и организации, признанных СМИ-иностранными агентами. Большинство из них включили в этот список в 2021 году.