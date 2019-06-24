Путин ответил на вопрос о журналисте Вышинском

Президент России Владимир Путин после «Прямой линии» ответил журналистам на вопрос о возможности обмена главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Главу государства спросили, можно ли добиться обмена украинца Олега Сенцова, отбывающего срок в России, или задержанных в результате инцидента в Черном море украинских моряков на Вышинского.

«Мы думаем об этом, мы не забыли», — заявил Путин.

В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского по подозрению в госизмене. В спецслужбе заявили, что для проведения подрывной деятельности он якобы получал из России ежемесячное финансирование в размере €50 тыс. В мае суд Херсона арестовал Вышинского на два месяца. Позже суд неоднократно продлял арест, последний раз — 7 мая.